Режиссёр клипов МакSим Вадим Шатров умер от коронавируса

Карабалаева написала на своей странице в Facebook, что её муж Вадим умер 29 июня с поражением лёгких 55%. Жанна также сообщила, что сама тоже болеет пневмонией.

Шатров был госпитализирован 22 июня в тяжёлом состоянии. Он несколько дней находился между жизнью и смертью, но при этом находил в себе силы рассказывать о своём самочувствии в своём блоге. Вадим обещал сам себе, что начнёт новую жизнь, если сумеет выжить.

Последний пост режиссёр опубликовал 26 июня. Он рассказал, что ночью умер его сосед по палате.

«Мы сами выбираем. И человек просто решил, что пожил своё, и уже пора. А я выбираю жить» — написал Шатров.

Вадим Шатров снимал клипы для Алсу, Димы Билана, Дмитрия Маликова, Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова, группы «Сплин» и других звёзд.

Последней работой режиссёра стал клип на песню МакSим «Спасибо». Сейчас певица тоже борется за жизнь в реанимации. Её госпитализировали около двух недель назад с пневмонией. В настоящее время артистка находится в тяжёлом состоянии, врачи ввели её в медикаментозную кому.

Как пишет ФАН, Шатров не мог заразить МакSим, потому что не виделся с ней с февраля. Тогда они встречались для обсуждения съёмок одного из её клипов.