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сегодня, 13:05 0

Найдены тела детей, пропавших в Приморском крае

Накануне трое ребят отправились на велосипедах к реке

Найдены тела детей, пропавших в Приморском крае
Фото: pixabay.com

Как сообщает управление Приморского края по делам пожарной безопасности, ГО и ЧС, найдены тела детей, пропавших в Лесозаводске Приморского края.

28 июня три мальчика в возрасте 8, 9 и 12 лет отправились на велосипедах к реке Уссури и не вернулись домой. Вечером того же дня вещи пропавших ребят нашли на берегу реки. Позднее тело одного из них обнаружили в воде. Видимых травм на теле мальчика не обнаружено: по предварительной версии он утонул. Место, где пропали дети, не было оборудовано для купания. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на личный источник в правоохранительных органах, эти дети – родные и двоюродные братья.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», прокуратура начала проверку.

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#дети #криминал #происшествия

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