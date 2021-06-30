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На Восточном определили место для строительства нового ракетного комплекса «Амур-СПГ»

На амурском космодроме продолжается подготовка к июньскому пуску

На Восточном определили место для строительства нового ракетного комплекса «Амур-СПГ»
Фото: roscosmos.ru

На космодроме Восточный в Амурской области кипит работа. Ближайший запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» запланирован на 1 июля, ведётся предстартовая подготовка. Вместе с тем специалисты Роскосмоса определились с местом строительства нового ракетного комплекса «Амур-СПГ».

На Восточном работает рекогносцировочная комиссия по привязке к местности объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Амур-СПГ».

На основании расчетов и отметок, сделанных в этой комиссией, будет выполнен заключительный эскиз нового ракетного комплекса.

Одновременно с этим, во вторник, 29 июня, на Восточном прошёл второй стартовый день. Напомним, что ракету на стартовый стол вывезли утром 28 июня.

Специалисты Восточного проверили заряд аккумуляторных батарей космических аппаратов OneWeb и контрольный набор стартовой готовности разгонного блока «Фрегат». После обеда, 29 июня провели генеральные испытания пуска.

Вместе с тем, администрации Шимановского и Зейского районов уведомляют о введении на их территории режима «Повышенная готовность» на период с 1 по 5 июля (2 и 5 июля – резервные даты для пуска ракеты).

В тоже время

Сегодня, 30 июня, с космодрома Байконур совершён удачный пуск ракеты «Союз-2.1а», который доставит груз на МКС.

Справка АИ

Следующий пуск с космодрома Восточный запланирован на 1 октября 2021 года.

«Амур-СПГ» («Союз-7») —многоразовая ракета-носитель среднего класса на метановом двигателе. После 2026 года заменит ракеты «Союз-2». Запускаться будет с Восточного (третья очередь строительства).

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