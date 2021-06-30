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За убийство любимой амурчанин проведёт в колонии девять с половиной лет

Его разозлило нетрезвое состояние потерпевшей

За убийство любимой амурчанин проведёт в колонии девять с половиной лет
Фото: pixabay.com

Жителя села Поярково признали виновным в умышленном убийстве. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает региональная прокуратура.

В декабре прошлого года осуждённый, будучи пьяным, пришёл в гости к соседям. В гостиной их дома он увидел свою любимую, сидящую в кресле. Женщина была нетрезвой. Злоумышленника возмутила данная ситуация, и он решил убить амурчанку. Мужчина ударил потерпевшую ножом в грудь. Рана оказалась смертельной.

Суд назначил наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима.

Ранее мы сообщали о том, что амурчанин после ссоры облил свою жену воспламеняющейся жидкостью и поджёг её.

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#криминал #происшествия

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