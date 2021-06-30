Амурским предпринимателям, пострадавшим от наводнения, помогут деньгами

Предпринимателям на подтопленных территориях выплатят субсидии на восстановление. Финансовую помощь получит сфера торговли и услуг. Инициативу министерства экономики поддержал губернатор Амурской области Василий Орлов. Деньги выделят из регионального бюджета, рассказали в пресс-службе правительства.

— Основная задача в настоящее время – максимально быстро восстановить предпринимательскую деятельность в тех деревнях и селах, откуда уходит большая вода. В первую очередь речь идет о реализации товаров первой необходимости и бытовых услугах для местных жителей, которые будут возвращаться в населенные пункты, рассказала министр экономического развития Приамурья Людмила Старкова.

Министерство экономики работает с администрациями пострадавших посёлков, чтобы установить, сколько предпринимателей нуждается в помощи. В ближайшее время разработают порядок и начнут выплаты. Такую помощь бизнесу оказывают не впервые, аналогичные выплаты получили предприниматели с подтопленных территорий в 2019 году.