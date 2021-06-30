Гранты на развитие своих социальных проектов амурчане смогут получить в августе

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Запланировано потратить в виде грантов более 32 миллионов рублей на развитие социально значимых проектов региона. Претендовать на гранты могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица – участники малого и среднего предпринимательства. Для участия в получении гранта необходимо войти в реестр социальных предпринимателей и направить заявку на получение финансовой поддержки.

Финансовые средства на эти цели выделены из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Важным нововведением является то, что в этом году на получение поддержки могут рассчитывать и самозанятые граждане, которых на сегодняшний день в Приамурье зарегистрировано более 6 тысяч. Для них предусмотрено льготное кредитование по самой низкой в области ставке, а также различные консультации на базе центра «Мой бизнес». Кроме того, большой блок мероприятий в рамках нацпроекта по поддержке МСП в этом году связан с развитием сельскохозяйственного бизнеса, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

— В общей сложности на поддержку бизнеса в рамках нацпроекта в этом году выделено около 130 миллионов рублей. Основной акцент традиционно ставится на создание условий для легкого старта и комфортного развития бизнеса. Довольно успешно в этом направлении третий год подряд работает региональный центр «Мой бизнес». В режиме одного окна предприниматели здесь могут взять займы до 3 миллионов рублей по самой низкой в области ставке 5,5 % годовых, оформить поручительство, выйти на экспорт, получить консультации и ряд других услуг, – рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова на заседании правительства региона.