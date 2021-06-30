Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:02 0

Гранты на развитие своих социальных проектов амурчане смогут получить в августе

Для социальных предпринимателей Приамурья предусмотрены выплаты до 500 тысяч рублей

Гранты на развитие своих социальных проектов амурчане смогут получить в августе
Фото: mirtesen.ru

Запланировано потратить в виде грантов более 32 миллионов рублей на развитие социально значимых проектов региона. Претендовать на гранты могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица – участники малого и среднего предпринимательства. Для участия в получении гранта необходимо войти в реестр социальных предпринимателей и направить заявку на получение финансовой поддержки.

Финансовые средства на эти цели выделены из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Важным нововведением является то, что в этом году на получение поддержки могут рассчитывать и самозанятые граждане, которых на сегодняшний день в Приамурье зарегистрировано более 6 тысяч. Для них предусмотрено льготное кредитование по самой низкой в области ставке, а также различные консультации на базе центра «Мой бизнес». Кроме того, большой блок мероприятий в рамках нацпроекта по поддержке МСП в этом году связан с развитием сельскохозяйственного бизнеса, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

— В общей сложности на поддержку бизнеса в рамках нацпроекта в этом году выделено около 130 миллионов рублей. Основной акцент традиционно ставится на создание условий для легкого старта и комфортного развития бизнеса. Довольно успешно в этом направлении третий год подряд работает региональный центр «Мой бизнес». В режиме одного окна предприниматели здесь могут взять займы до 3 миллионов рублей по самой низкой в области ставке 5,5 % годовых, оформить поручительство, выйти на экспорт, получить консультации и ряд других услуг, – рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова на заседании правительства региона.

Просмотров всего: 155

#помощь

распечатать

Фотогалерея

Общество

Амурским предпринимателям, пострадавшим от наводнения, помогут деньгами
Общество

Для амурчан, находящихся в ПВР, организована культурная программа

Общество 1

В амурском селе Черняево борются с последствиями паводка
Общество

Брошенных животных от наводнения спасают на территории храма в Благовещенском районе
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь