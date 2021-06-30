Вода продолжает уходить из Амурской области

На части территорий Амурской области снижается уровень воды, на местах уже работают комиссии, обследующие пострадавшее жильё. В связи с этим губернатор Приамурья Василий Орлов провёл заседание КЧС, участники которого обсудили текущую обстановку.

Как доложил руководитель Амурского ЦГМС Виталий Соловьев, на Амуре от Игнашина до Гродекова продолжается спад уровня воды от 4 до 165 сантиметров в сутки.

За время наводнения в регионе было подтоплено 915 домов, из них остаются подтопленными сейчас 749, в которых проживает 2 063 человека, из них 483 – дети. Остаются подтопленными 1 738 приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог, 5 автомобильных мостов. Без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов. Эвакуировано 3 740 амурчан, в том числе 776 детей, 405 человек разместились во временных пунктах.

— В 10 муниципальных образованиях создано 13 комиссий по оценке причиненного ущерба. Комиссиями проведено обследование 450 жилых домов. Всего обработано 156 пакетов документов на предоставление региональных мер поддержки на общую сумму 3,72 миллионов рублей, гражданам уже перечислено 810 тысяч рублей, – рассказал в ходе совещания министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов.

Жителям Сковородинского района, пострадавшим от наводнения, уже перечислены региональные выплаты.

Остаются подтопленными 11 жилых домов в Свободненском районе. Организованы пункты приема документов на предоставление выплат.

— На территории Благовещенского района на сегодняшний день всего обследовано 430 жилых домов, принято 138 пакетов документов на предоставление выплат. В ПВР находится 246 жителей района. Продолжается укрепление дамб в селе Гродеково. Пункты приема заявлений на выплаты организованы в селах и администрации района. Для просушки домов требуется порядка 200 тепловых пушек, 50 завтра планируется получить от Мазановского района, – доложил глава Благовещенского района Евгений Седых.

На территории самого Благовещенска остаются подтопленными 48 домов и 176 дачных участков. На ПВР в школе № 22 размещено 72 человека. На обследование домов, там, где сошла вода, отправлены комиссии. Демонтирована дамба в районе озера Утёсное, с набережной Амура в Благовещенске начали убирать мешки, разбирается дамба в селе Верхнеблаговещенское.

— Ситуация в регионе стабильная, все находятся в готовности, задачи всем понятны. Главы территорий, нужно обратить внимание на безопасность жителей в населенных пунктах, где еще остается вода и имеется электроснабжение, – заключил Василий Орлов.