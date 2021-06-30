Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:29 0

В Благовещенске в парке Дружбы зацвели пруды

Очисткой водоёмов занялись работники парка

В Благовещенске в парке Дружбы зацвели пруды
Фото: parkdrujby_blg

В микрорайоне Благовещенска в парке Дружбы пруды покрылись мелкими зелёными водорослями. Растения разрослись из-за теплой солнечной погоды. Накануне, 29 июня, работники парка занялись расчисткой прудов от избыточной растительности.

Очистка проводится с помощью сетей, в которые собирают водоросли и мусор, плавающий на поверхности пруда.

Новость об очистке прудов посетители парка приняли очень благосклонно:

«Какие молодцы! Настоящие хозяева! Парк совсем не то что было... Он ожил, он красив, благодаря вам, уважаемые работники»; «Спасибо вам за заботу о парке. Парк преобразился и продолжает преображаться! Душевных и материальных сил, терпения, вдохновения всем сотрудникам парка!» – написали жители в соцсетях.

Отметим, что применять специальные препараты, чтобы избавиться от водорослей, в прудах парка нельзя. Как рассказали сотрудники парка в своём официальном Instagram: «В водоёме живут рыбы, поэтому химию не добавляем».

Надежда Багрова, директор ОКЦ, добавила, что очистка прудов проводится по мере их зарастания и загрязнения несколько раз за сезон.

Просмотров всего: 1067

#экология

распечатать


Происшествия

Золотодобытчиков из Амурской области оштрафовали почти на миллион рублей
Общество 3

Амурчан ждут нововведения по раздельному сбору мусора
Общество 2

Золотодобытчики продолжают загрязнять реки Амурской области
Общество 1

34 миллиона рублей потратят на уборку свалок в Благовещенском районе

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь