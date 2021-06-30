В Благовещенске в парке Дружбы зацвели пруды

Фото: parkdrujby_blg

В микрорайоне Благовещенска в парке Дружбы пруды покрылись мелкими зелёными водорослями. Растения разрослись из-за теплой солнечной погоды. Накануне, 29 июня, работники парка занялись расчисткой прудов от избыточной растительности.

Очистка проводится с помощью сетей, в которые собирают водоросли и мусор, плавающий на поверхности пруда.

Новость об очистке прудов посетители парка приняли очень благосклонно:

«Какие молодцы! Настоящие хозяева! Парк совсем не то что было... Он ожил, он красив, благодаря вам, уважаемые работники»; «Спасибо вам за заботу о парке. Парк преобразился и продолжает преображаться! Душевных и материальных сил, терпения, вдохновения всем сотрудникам парка!» – написали жители в соцсетях.

Отметим, что применять специальные препараты, чтобы избавиться от водорослей, в прудах парка нельзя. Как рассказали сотрудники парка в своём официальном Instagram: «В водоёме живут рыбы, поэтому химию не добавляем».

Надежда Багрова, директор ОКЦ, добавила, что очистка прудов проводится по мере их зарастания и загрязнения несколько раз за сезон.