У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с телами 20 человек
Правоохранители пытаются установить личности погибших
В Вест-Индии, недалеко от островов Теркс и Кайкос, принадлежащих Британии, нашли дрейфующую лодку. На её борту находились тела 20 человек, в том числе двоих детей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Associated Press.
24 июня рыбаки обнаружили в море небольшую дрейфующую лодку. Подплыв к ней, они обнаружили уже разлагающиеся трупы, после чего сообщили об этом морскому отделению полиции.
Правоохранители отбуксировали судно к берегу и сейчас устанавливают личности погибших. Также они выясняют, что стало причиной гибели людей. Как сообщили в полиции, следователи не рассматривают версии насильственной смерти.
Комиссар полиции Тревор Боттинг считает, что лодка, вероятно, приплыла из Карибского бассейна.
Как сообщают СМИ, острова Теркс и Кайкос часто используются в качестве перевалочного пункта жителями Гаити, которые пытаются сбежать из своей страны из-за бедности.
Как пишет «Московский комсомолец», подобные инциденты в регионе уже происходили. В мае этого года к берегам Тринидада и Тобаго прибило лодку с 14 телами, которую также обнаружили рыбаки.
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