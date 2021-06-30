У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с телами 20 человек

24 июня рыбаки обнаружили в море небольшую дрейфующую лодку. Подплыв к ней, они обнаружили уже разлагающиеся трупы, после чего сообщили об этом морскому отделению полиции.

Правоохранители отбуксировали судно к берегу и сейчас устанавливают личности погибших. Также они выясняют, что стало причиной гибели людей. Как сообщили в полиции, следователи не рассматривают версии насильственной смерти.

Комиссар полиции Тревор Боттинг считает, что лодка, вероятно, приплыла из Карибского бассейна.

Как сообщают СМИ, острова Теркс и Кайкос часто используются в качестве перевалочного пункта жителями Гаити, которые пытаются сбежать из своей страны из-за бедности.

Как пишет «Московский комсомолец», подобные инциденты в регионе уже происходили. В мае этого года к берегам Тринидада и Тобаго прибило лодку с 14 телами, которую также обнаружили рыбаки.