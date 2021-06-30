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сегодня, 11:15 5

Больше миллиарда рублей ущерба нанёс паводок дорогам и мостам в Амурской области

Четыре моста разрушены полностью

Больше миллиарда рублей ущерба нанёс паводок дорогам и мостам в Амурской области
Фото: amurobl.ru

Наводнение 2021 года затронуло дорожную инфраструктуру 15 муниципальных образований. По северным районам Приамурья наблюдается спад воды, но ситуация с паводком пока остаётся непростой. Подъёмы воды ожидаются в Константиновском, Архаринском и Тамбовском районах. Дорожники помогают строить там дамбы.

— С 15 июня у нас работает комиссия с участием Федерального дорожного агентства по оценке ущерба дорог. Дорог и мостов повреждено много, предварительно ущерб оценивается на сумму больше миллиарда рублей, мы подали заявку на выделение федеральных средств в Росавтодор, ждём решения. Но там, где возможно, уже приступили к восстановлению транспортной доступности населенных пунктов, на обводненных участках ждем схода воды, – прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Лучников.

Сейчас дорожники работают над восстановлением дороги Черняево – Кузнецово, где сошла вода. Сёла Марково и Сергеевка Благовещенского района по-прежнему остаются без транспортного сообщения. Усть-Ивановку и Черемхово удалось уберечь.

— Четыре моста мы потеряли безвозвратно, их нужно восстанавливать: муниципальный мост через улицу Центральная в селе Романовка, два деревянных моста на региональной сети в Магдагачинском районе на дороге Черняево – Кузнецово, мост на 6 километре через озеро на подъезде к Ушаково, а мост на 31 километре через реку Хомутина на въезде в село Марково дороги Благовещенск – Бибиково восстановим. Часть мостовых переходов еще в воде, их состояние мы оценим после спада воды, – рассказал Дмитрий Лучников.

На данный момент специалисты обследовали Тамбовский, Благовещенский, Серышевский и Ивановский районы. После спада воды дополнительно обследуют Благовещенский, Тамбовский, Магдагачинский, Сковородинский, Зейский, Октябрьский и Ромненский районы, а также Магдагачи и Сковородино. Все работы завершатся к 20 июля.

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#большая вода #дороги

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    Теперь у Единорасни отмазка на долгое время - почему дороги в области в жопе.

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    3 часа назад

    мосты сами уже готовы были развалиться, да тут паводок помог

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    большая часть ушла на мешки с песком...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Кому-то ущерб, а кому-то и прибыль! Иначе давно бы уже и дороги выше сделали бы, и перетоки, и мосты...

  • Даринка1

    Даринка1
    2 часа назад

    почему нельзя один раз вложиться в берегоукрепление? нет лучше каждые 10 лет, а то и чаще миллиарды тратить на восстановление

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