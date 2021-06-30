Паводковая обстановка в Амурской области на 30 июня

Фото: Инстаграм @va.orlov

По состоянию на 30 июня в Амурской области подтоплены 750 жилых домов, 1 738 приусадебных участков, частично подтоплены 19 участков автомобильных дорог и пять автомобильных мостов.

Без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов. В четырёх муниципальных образованиях организовано 11 лодочных переправ. За сутки было перевезено 225 человек. С начала прохождения паводкового периода эвакуировано 2 740 человек, в том числе 776 детей, из них 2 335 человек размещены у родственников, в том числе 611 детей.

Развёрнуто 10 пунктов временного размещения, в которых в настоящее время находится 405 человек, в том числе 168 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Губернатор Амурской области разместил на своей странице в Instagram информацию относительно выплат пострадавшим.

«Ко мне в директ поступает много вопросов про выплаты – остановлюсь тут поподробнее. Выплаты будут двух уровней – региональные и федеральные. Региональные – 30 тысяч рублей на домовладение, если вода поднялась выше уровня пола, и 10 тысяч на каждого ребенка. Помощь овощами – на каждого пострадавшего – 50 кг картофеля, 20 кг капусты, 10 кг моркови, 10 кг свеклы. Сроки поставки – сентябрь-ноябрь 2021 г. Федеральная выплата назначается после обследования подтопленных домов комиссией – это 10 тысяч рублей на приобретение вещей первой необходимости, а также 50 или 100 тысяч рублей на каждого члена семьи в зависимости от ущерба. Подчеркну, что федеральные выплаты начнем выдавать раньше и не будем дожидаться поступления средств из Москвы», – сообщил в своём инстаграм-аккаунте Василий Орлов.