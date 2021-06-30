У актёров Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился сын

Слухи о том, что актёры Иван Янковский и Диана Пожарская встречаются, появились ещё осенью прошлого года. Артисты не спешили подтверждать их, но позже все-таки признались в своём романе. А теперь стало известно, что 26 июня у Ивана и Дианы родился сын.

О радостном событии Янковский сообщил в своём Instagram лишь три дня спустя. Мальчика назвали Олегом в честь великого дедушки, актёра Олега Янковского.

Молодых родителей засыпали поздравлениями поклонники пары и их коллеги. Многие отметили, что не знали о беременности Дианы. Слухи об интересном положении 29-летней актрисы появились ещё зимой, но влюблённые их не подтвердили.

Ранее Иван Янковский несколько лет встречался с дочерью Константина Кинчева Верой Панфиловой, а также появлялся с дочкой ресторатора Аркадия Новикова Александрой.