Амурчанин поджёг свою жену после ссоры

Следователями задержан 54-летний житель Магдагачи, подозреваемый в умышленном убийстве своей жены.

Следствие считает, что вечером 24 июня в доме по улице Локомотивной в результате ссоры мужчина облил воспламеняющейся жидкостью свою жену и поджёг. 53-летняя женщина скончалась от ожогов через два дня.

На месте преступления проведена проверка, подозреваемый сознался и подробно рассказал о порядке своих действий.

С учётом тяжести преступления судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление СК по Амурской области.