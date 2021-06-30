Амурчанин поджёг свою жену после ссоры
Возбуждено дело об убийстве
Следователями задержан 54-летний житель Магдагачи, подозреваемый в умышленном убийстве своей жены.
Следствие считает, что вечером 24 июня в доме по улице Локомотивной в результате ссоры мужчина облил воспламеняющейся жидкостью свою жену и поджёг. 53-летняя женщина скончалась от ожогов через два дня.
На месте преступления проведена проверка, подозреваемый сознался и подробно рассказал о порядке своих действий.
С учётом тяжести преступления судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление СК по Амурской области.
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