На сайте администрации Благовещенска появился раздел о паводке

С 29 июня на сайте благовещенской мэрии появился раздел для пострадавших в результате ЧС.

Информация, размещенная в нём, представляет собой ряд памяток о помощи, которая оказывается различными службами по приему заявлений на выплаты, восстановлению документов. Там же размещена информация по видам и размерам выплат пострадавшим от наводнения и перечни необходимых для этого документов.

Данный раздел можно найти, перейдя по кликабельному баннеру «Паводок-2021» на сайте мэрии или по ссылке. В официальном инстаграм-аккаунте администрации в «актуальном» также появился одноимённый раздел.