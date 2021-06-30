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На сайте администрации Благовещенска появился раздел о паводке

Для горожан, пострадавших в результате ЧС, разработан ряд памяток

На сайте администрации Благовещенска появился раздел о паводке
Фото: администрация г. Благовещенска

С 29 июня на сайте благовещенской мэрии появился раздел для пострадавших в результате ЧС.

Информация, размещенная в нём, представляет собой ряд памяток о помощи, которая оказывается различными службами по приему заявлений на выплаты, восстановлению документов. Там же размещена информация по видам и размерам выплат пострадавшим от наводнения и перечни необходимых для этого документов.

Данный раздел можно найти, перейдя по кликабельному баннеру «Паводок-2021» на сайте мэрии или по ссылке. В официальном инстаграм-аккаунте администрации в «актуальном» также появился одноимённый раздел.

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#большая вода

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