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сегодня, 10:14 0

Для амурчан, находящихся в ПВР, организована культурная программа

Стартовала необычная акция помощи пострадавшим от наводнения

Для амурчан, находящихся в ПВР, организована культурная программа
Фото: amurobl.ru

Учреждения культуры Амурской области начали оказывать услуги по организации досуга для граждан, находящихся в пунктах временного размещения.

29 июня для детей, находящихся в ПВР села Чигири, была организована игровая площадка. Ребята участвовали в викторинах, отвечали на вопросы и играли в интеллектуальную игру. В ближайших планах – мастер-классы, интерактивные программы, детские игровые программы, литературные часы и другие мероприятия. Также пройдут экскурсии по городу Благовещенску, музеям и копии Албазинского острога на территории Амурского военно-патриотического парка «Патриот», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#большая вода #помощь

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