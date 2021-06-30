Для амурчан, находящихся в ПВР, организована культурная программа

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Учреждения культуры Амурской области начали оказывать услуги по организации досуга для граждан, находящихся в пунктах временного размещения.

29 июня для детей, находящихся в ПВР села Чигири, была организована игровая площадка. Ребята участвовали в викторинах, отвечали на вопросы и играли в интеллектуальную игру. В ближайших планах – мастер-классы, интерактивные программы, детские игровые программы, литературные часы и другие мероприятия. Также пройдут экскурсии по городу Благовещенску, музеям и копии Албазинского острога на территории Амурского военно-патриотического парка «Патриот», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.