Лучше всего от коронавируса прививаются жители Шимановского и Селемджинского районов Амурской области

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В Амурской области активно идет прививочная кампания. Лучше всего от коронавируса прививаются жители Шимановского и Селемджинского районов. Тут привилось более 80 % населения, подлежащего иммунизации. В аутсайдерах – Райчихинск и Прогресс, а также Архаринский район. Здесь вакцину получили менее 30 процентов населения, подлежащего иммунизации.

— С начала прививочной кампании область получила 166 756 комплектов вакцины. Темпы вакцинации у нас в целом неплохие. Привито 129 954 человека, это 35,8 % от плана. Среди лидеров по темпам вакцинации – Шимановский район, где на данный момент вакцинировано 83,2 % жителей, подлежащих вакцинации, и Селемджинский район – 82,4 %. Ниже всех показатели в Архаринском районе (29,8 %), Райчихинске (27 %) и Прогрессе (26,9 %), – рассказала Светлана Леонтьева, глава минздрава Амурской области.

Она также добавила, что в течение пяти дней в область поступит 20 100 доз препарата и в течение двух недель ещё 3 700.

Но, несмотря на доступность вакцины, вызывают беспокойство низкие темпы вакцинации на крупных и градообразующих предприятиях. При этом на территории региона действует 230 пунктов вакцинации, хотя в январе их было всего 28.

Василий Орлов обратился к министрам с просьбой активизировать процесс вакцинации в подведомственных учреждениях.

— Руководителям «отстающих» организаций необходимо в срочном порядке организовать мероприятия по вакцинации коллективов. Почему на одних предприятиях смогли обеспечить массовую вакцинацию сотрудников, а на других нет? Значит, не все сделано для того, чтобы работники прививались. Это не шутки – люди болеют, заражают других, пока кто-то предпочитает полемику, а не конкретные действия. Мы обязаны защитить население от угрозы коронавируса, и эту задачу – государственной важности – нужно выполнить в определенные сроки, – напомнил Василий Орлов.