Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:45 8

Лучше всего от коронавируса прививаются жители Шимановского и Селемджинского районов Амурской области

Василий Орлов обратился к руководителям «отстающих» организаций, призвав их активизировать вакцинацию в коллективах

Лучше всего от коронавируса прививаются жители Шимановского и Селемджинского районов Амурской области
Фото: Амур.инфо

В Амурской области активно идет прививочная кампания. Лучше всего от коронавируса прививаются жители Шимановского и Селемджинского районов. Тут привилось более 80 % населения, подлежащего иммунизации. В аутсайдерах – Райчихинск и Прогресс, а также Архаринский район. Здесь вакцину получили менее 30 процентов населения, подлежащего иммунизации.

— С начала прививочной кампании область получила 166 756 комплектов вакцины. Темпы вакцинации у нас в целом неплохие. Привито 129 954 человека, это 35,8 % от плана. Среди лидеров по темпам вакцинации – Шимановский район, где на данный момент вакцинировано 83,2 % жителей, подлежащих вакцинации, и Селемджинский район – 82,4 %. Ниже всех показатели в Архаринском районе (29,8 %), Райчихинске (27 %) и Прогрессе (26,9 %), – рассказала Светлана Леонтьева, глава минздрава Амурской области.

Она также добавила, что в течение пяти дней в область поступит 20 100 доз препарата и в течение двух недель ещё 3 700.

Но, несмотря на доступность вакцины, вызывают беспокойство низкие темпы вакцинации на крупных и градообразующих предприятиях. При этом на территории региона действует 230 пунктов вакцинации, хотя в январе их было всего 28.

Василий Орлов обратился к министрам с просьбой активизировать процесс вакцинации в подведомственных учреждениях.

— Руководителям «отстающих» организаций необходимо в срочном порядке организовать мероприятия по вакцинации коллективов. Почему на одних предприятиях смогли обеспечить массовую вакцинацию сотрудников, а на других нет? Значит, не все сделано для того, чтобы работники прививались. Это не шутки – люди болеют, заражают других, пока кто-то предпочитает полемику, а не конкретные действия. Мы обязаны защитить население от угрозы коронавируса, и эту задачу – государственной важности – нужно выполнить в определенные сроки, – напомнил Василий Орлов.

Просмотров всего: 706

#COVID 19 #губернатор #областная власть

распечатать


Общество 1

«Дневник.ру» больше не будут использовать в образовательных организациях Амурской области
Коронавирус

Вакцинация на благовещенской набережной будет продолжена
Общество 3

Амурчан ждут нововведения по раздельному сбору мусора
В России и мире

Режиссёр клипов МакSим Вадим Шатров умер от коронавируса
Комментарии
Показать все (8)
  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    За последнюю неделю (с 22 по 28 июня) в России умерло 4030 человек, в Евросоюзе — 2354, в США — 1908.

  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    За последнюю неделю (с 22 по 28 июня) в России умерло 4030 человек, в Евросоюзе — 2354, в США — 1908.

  • Таранов

    Таранов
    3 часа назад

    Васька конь, ты слышал неее, что вакцинация добровольная

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Где можно поставить Ковивак?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    "Мы обязаны защитить население от угрозы коронавируса, и эту задачу – государственной важности – нужно выполнить в определенные сроки, – напомнил Василий Орлов."

    А кто мешал закрыть область на карантин? Кто мешал соблюдать самим и требовать соблюдения от населения антиковидных мер?

    Нет же! Мы раскачиваем качели, то ужесточая требования, то отпуская возжи, то закрываем границы, то открываем их вновь... А ещё мы с распростёртыми объятиями встречаем гастеров из разных стран, в том числе и, весьма неблагополучной в этом плане, Индии. Причём никто не ограничивает их в передвижении.

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    1 час назад

    Добровольная вакцинация? Не, не слышали...

  • Простофиля

    Простофиля
    1 час назад

    Звонил 5 минут назад в Министерство здравоохранения сказали Ковивака нет и не ждите

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    12 минут назад

    Так вроде опыты Венской конвенцией запрещены.

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь