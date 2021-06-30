За использование и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации можно лишиться свободы на год

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Россиян будут привлекать к уголовной ответственности за использование, приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.

— Оставьте электронное обращение на сайте Росздравнадзора, если вы узнали о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, – обратились к жителям России на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, что сертификат о вакцинации можно получить, поставив два компонента вакцины от коронавируса. Кроме бумажного экземпляра сертификат отражается также на личной страничке на портале госуслуг.