За использование и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации можно лишиться свободы на год
Россиянам рассказали о наказании за новый вид мошенничества
Зайдя в интернет и вбив в поисковой строке «сертификат о вакцинации», можно увидеть десятки ссылок о продаже и изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. На портале стопкоронавирус.рф рассказали, что любые справки, приобретённые без получения вакцины, считаются мошенничеством, а их использование может привести к лишению свободы на год.
Россиян будут привлекать к уголовной ответственности за использование, приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.
— Оставьте электронное обращение на сайте Росздравнадзора, если вы узнали о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, – обратились к жителям России на портале стопкоронавирус.рф.
Напомним, что сертификат о вакцинации можно получить, поставив два компонента вакцины от коронавируса. Кроме бумажного экземпляра сертификат отражается также на личной страничке на портале госуслуг.
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