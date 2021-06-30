Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:19 0

Актёр Ростислав Гулбис умер в 32 года

Предварительной причиной смерти Ростислава Гулбиса стал острый панкреатит

Актёр Ростислав Гулбис умер в 32 года
Фото: donbasstoday.ru

Актёр Ростислав Гулбис, известный по ролям в сериалах «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+) и «Полицейский с Рублёвки» (16+) умер 29 июня на 33-м году жизни. Об этом сообщила агент артиста Екатерина Гольцман, пишет «Лайф».

Как рассказала Гольцман, Ростислав Гулбис скоропостижно скончался в Костроме. Близкие артиста заявили, что врачи не смогли его спасти от приступа острого панкреатита. Его девушка считает, что это случилось из-за врачебной ошибки.

Как сообщает «Пятый канал», позже агент актёра уточнила причину его смерти. По её словам, обострение панкреатита у Гулбиса привело к почечной недостаточности, из-за чего начался отёк лёгких.

Гольцман сообщила, что подобные приступы периодически возникали у Ростислава, при этом алкоголь, как причину болезни, агент категорически отвергла.

Коллега Ростислава Роман Попов предположил, что актёр умер вовсе не от панкреатита. По его словам, у Гулбиса были проблемы с почками, и причиной его смерти могла стать острая почечная недостаточность.

Попов сообщил, что недавно актёр уже попадал в больницу с серьёзным приступом. Роман также называет одной из версий смерти Ростислава врачебную ошибку.

Просмотров всего: 665

#память #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Муж Анастасии Макеевой требует снизить размер алиментов на троих детей
В России и мире

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о причинах развода с Ольгой Бузовой
В России и мире

Анастасию Волочкову подозревают в отношениях с вдовцом Валентины Легкоступовой
В России и мире

Режиссёр клипов МакSим Вадим Шатров умер от коронавируса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь