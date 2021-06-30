Актёр Ростислав Гулбис умер в 32 года

Как рассказала Гольцман, Ростислав Гулбис скоропостижно скончался в Костроме. Близкие артиста заявили, что врачи не смогли его спасти от приступа острого панкреатита. Его девушка считает, что это случилось из-за врачебной ошибки.

Как сообщает «Пятый канал», позже агент актёра уточнила причину его смерти. По её словам, обострение панкреатита у Гулбиса привело к почечной недостаточности, из-за чего начался отёк лёгких.

Гольцман сообщила, что подобные приступы периодически возникали у Ростислава, при этом алкоголь, как причину болезни, агент категорически отвергла.

Коллега Ростислава Роман Попов предположил, что актёр умер вовсе не от панкреатита. По его словам, у Гулбиса были проблемы с почками, и причиной его смерти могла стать острая почечная недостаточность.

Попов сообщил, что недавно актёр уже попадал в больницу с серьёзным приступом. Роман также называет одной из версий смерти Ростислава врачебную ошибку.