Актёр Ростислав Гулбис умер в 32 года
Предварительной причиной смерти Ростислава Гулбиса стал острый панкреатит
Актёр Ростислав Гулбис, известный по ролям в сериалах «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+) и «Полицейский с Рублёвки» (16+) умер 29 июня на 33-м году жизни. Об этом сообщила агент артиста Екатерина Гольцман, пишет «Лайф».
Как рассказала Гольцман, Ростислав Гулбис скоропостижно скончался в Костроме. Близкие артиста заявили, что врачи не смогли его спасти от приступа острого панкреатита. Его девушка считает, что это случилось из-за врачебной ошибки.
Как сообщает «Пятый канал», позже агент актёра уточнила причину его смерти. По её словам, обострение панкреатита у Гулбиса привело к почечной недостаточности, из-за чего начался отёк лёгких.
Гольцман сообщила, что подобные приступы периодически возникали у Ростислава, при этом алкоголь, как причину болезни, агент категорически отвергла.
Коллега Ростислава Роман Попов предположил, что актёр умер вовсе не от панкреатита. По его словам, у Гулбиса были проблемы с почками, и причиной его смерти могла стать острая почечная недостаточность.
Попов сообщил, что недавно актёр уже попадал в больницу с серьёзным приступом. Роман также называет одной из версий смерти Ростислава врачебную ошибку.
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