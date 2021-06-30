Мэр Благовещенска привился от коронавируса
Глава города поставил первую дозу вакцины
Олег Имамеев, глава администрации столицы Приамурья, решил вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Накануне он получил первую дозу вакцины «Спутник V».
«Самочувствие хорошее. Говорят, небольшие побочные эффекты – это в порядке вещей, но пока ничего не почувствовал. Через 3 недели – вторая прививка. Друзья, прививайтесь! Не только ради себя. Ради близких, ради людей, которые вас окружают! Это чрезвычайно важно, чтобы как можно скорее мы смогли вернуться к нормальному ритму жизни!» – написал Олег Имамеев в Telegram.
О том, что намерен привиться, мэр Благовещенска заявлял еще в январе этого года. При этом в октябре прошлого года он переболел коронавирусом в легкой форме, а после сдавал антиковидную плазму в качестве донора.
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