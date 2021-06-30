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сегодня, 08:31 10

Мэр Благовещенска привился от коронавируса

Глава города поставил первую дозу вакцины

Мэр Благовещенска привился от коронавируса
Фото: Telegram

Олег Имамеев, глава администрации столицы Приамурья, решил вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Накануне он получил первую дозу вакцины «Спутник V».

«Самочувствие хорошее. Говорят, небольшие побочные эффекты – это в порядке вещей, но пока ничего не почувствовал. Через 3 недели – вторая прививка. Друзья, прививайтесь! Не только ради себя. Ради близких, ради людей, которые вас окружают! Это чрезвычайно важно, чтобы как можно скорее мы смогли вернуться к нормальному ритму жизни!» – написал Олег Имамеев в Telegram.

О том, что намерен привиться, мэр Благовещенска заявлял еще в январе этого года. При этом в октябре прошлого года он переболел коронавирусом в легкой форме, а после сдавал антиковидную плазму в качестве донора.

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#COVID 19 #мэрия

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Комментарии
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  • Николай К.

    Николай К.
    6 часов назад

    Колпачок...

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    4 часа назад

    Это для Вас а к нему деньги рекой делает переделывает с одного снимает в другое ложит плитку надо ни надо ему надо Коммесант не должен быть Мэром .У нас все можно

  • Николай К.

    Николай К.
    4 часа назад

    При увеличении фото видно КОЛПАЧОК на шприце не снят. Активное обсуждение по этому поводу идет в инстаграмме Амурлайф.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    За лохов горожан держат? (((

  • invv

    invv
    4 часа назад

    Не только колпачок не снят, но и шприц пустой, это видно по положению поршня.

  • ТехАвтоМир

    ТехАвтоМир
    4 часа назад

    тут 2 варианта, либо людей за дураков держат, либо на сколько я слышал он еще в марте-апреле прививался, сейчас могли для фото сделать кадр

  • ТехАвтоМир

    ТехАвтоМир
    4 часа назад

    тут 2 варианта, либо людей за дураков держат, либо на сколько я слышал он еще в марте-апреле прививался, сейчас могли для фото сделать кадр

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    да ладно,укололся раньше и без фотосессии? не поверю

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Снялся бы тогда в плаварях с автомаслозагаром.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    7 минут назад

    Но как к этому отнеслись трактористы?

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