Мэр Благовещенска привился от коронавируса

Олег Имамеев, глава администрации столицы Приамурья, решил вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Накануне он получил первую дозу вакцины «Спутник V».

«Самочувствие хорошее. Говорят, небольшие побочные эффекты – это в порядке вещей, но пока ничего не почувствовал. Через 3 недели – вторая прививка. Друзья, прививайтесь! Не только ради себя. Ради близких, ради людей, которые вас окружают! Это чрезвычайно важно, чтобы как можно скорее мы смогли вернуться к нормальному ритму жизни!» – написал Олег Имамеев в Telegram.

О том, что намерен привиться, мэр Благовещенска заявлял еще в январе этого года. При этом в октябре прошлого года он переболел коронавирусом в легкой форме, а после сдавал антиковидную плазму в качестве донора.