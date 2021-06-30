Амурчанка стала мамой в десятый раз

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В семье Татьяны Юрьевны Василенко и Олега Викторовича Машнёва 24 июня родился десятый малыш. Ребёнок появился на свет в родильном доме Райчихинска.

— От имени управления ЗАГС Амурской области родителям «юбилейного» малыша вручили памятный знак «Рождённому в Приамурье», подарок для новорожденного в рамках проекта «С заботой о будущем» и поздравительный адрес. Управление ЗАГС искренне поздравляет родителей с этим замечательным событием. Дети это всегда счастье. А когда их десять – это счастье в десять раз больше, – отметили в управлении ЗАГС Амурской области.