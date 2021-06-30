Больше 28 тысяч амурчан ежегодно получают льготы по транспортному налогу

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На сегодняшний день от уплаты транспортного налога на один автомобиль независимо от мощности двигателя освобождены ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, владельцы электрокаров, а также родители, усыновители, попечители или опекуны 4 и более детей, старшему из которых еще не исполнилось 23 года и он очно учится в университете, колледже или техникуме, сообщила министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

Некоторым категориям амурчан льготы предоставляются при условии наличия автомобиля с небольшой мощностью двигателя. В частности, нулевая ставка будет действовать на одно транспортное средство до 150 лошадиных сил для инвалидов I и II групп, а также родителей, усыновителей, попечителей или опекунов детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. На аналогичных условиях льгота предоставляется родителям трех детей до момента достижения одним из них 18 лет. В случае очного обучения старшего в средних профессиональных и высших учебных заведениях возрастная граница для них повышается до 23 лет.

Кроме этого, транспортный налог в Приамурье не нужно платить пенсионерам, имеющим автомобиль с силовой установкой до 100 лошадиных сил, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.