Лучшие педагоги помогают амурским школам с низкими результатами

29 школ из 24 городов и районов Приамурья попали в федеральный проект «500+». Цель проекта – повысить качество обучения. Помогут школам с отстающими результатами ведущие педагоги региона, рассказали в областном минобре.

Программа в Амурской области только начала работать. За текущий год школы должны научиться эффективным методам работы и повысить качество обучения. Одной из кураторов стала замдиректора школы села Ушумун Магдагачинского района Ольга Толпыго.

— Моя задача заключается в том, чтобы понять, почему эти школы попали в перечень учреждений с низкими образовательными результатами и какие проблемы этому сопутствуют. Я лично выезжала в учреждения, где был составлен предметный, но очень дружественный разговор с руководством и коллективом, – отметила ведущий педагог.

Ольга курирует две школы Прогресса. Как оказалось, ключевая проблема – материальное оснащение. В том году в одном образовательном учреждении стартует проект «Точка роста», а в другой подключат высокоскоростной интернет.

— Конечно, все это было запланировано еще до вхождения в проект «500+», однако важно не просто модернизировать матбазу, а правильно её использовать, активно вовлекая в мероприятия детей и родителей. В этом вопросе мною будет оказана всесторонняя методическая помощь, – рассказала Ольга Витальевна.

Замдиректора школы № 1 села Возжаевка Светлана Самойленко тоже курирует две школы.

— Школы существенно отличаются друг от друга. В одной сильный педагогический состав, хорошее техническое оснащение. В другой – много молодых педагогов с небольшим опытом работы и учителей 50+, кроме того, здесь на подвозе находятся дети из 4-5 деревень, к которым нужен особый педагогический подход, – делится педагог.

Для решения проблем в школы будут выезжать специалисты из института образования и психолог. По словам куратора, школы никогда не остаются с проблемами один на один, министерство образования области и институт развития образования всегда готовы помочь.

Проект «500+» реализуют в рамках нацпроекта «Образование». Главная задача – помочь школам с низкими результатами обучения. На сегодняшний день такими в Приамурье являются 86 из 295. Кроме того, семь школ области второй год подряд попадают в антирейтинг, а пять школ числятся там третий год.

— В Амурской области третий год реализуется нацпроект «Образование», по которому в образовательных организациях создаются современные условия обучения: открываются «Точки роста», реализуется цифровая образовательная среда. Но мы понимаем, что современная школа не может существовать без современного педагога. Наша главная задача – дать ученику все необходимые знания, которые позволят ему стать конкурентоспособным и успешным в будущем, – прокомментировала замминистра образования Амурской области Лариса Закирова.