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29 июня 2021, 20:09 8

Девять лет в колонии проведёт директор амурской компании за взятку

Осуждённый злоупотреблял служебным положением

Девять лет в колонии проведёт директор амурской компании за взятку

Директора учреждения «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища» признали виновным в двух преступлениях: злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Во время следствия выяснилось, что в 2017 году осуждённый заключил государственный контракт с подрядчиком, чтобы выполнить работы по дноуглублению на реке Амур в районе села Орловка Константиновского района. Это было необходимо для снижения негативного воздействия реки на российский берег. Но директор учреждения изменил место отвала грунта, что не привело к изначальной цели работ. В результате нарушений ущерб государству составил почти 80 миллионов рублей.

Помимо этого злоумышленник получил взятку за своевременное и беспрепятственное подписание документов о приёмке выполненных работ, сообщает областное управление Следственного комитета. Он успел получить 930 тысяч рублей, однако полная сумма взятки составляла почти 3,5 миллиона.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 7 миллионов 43 тысячи рублей. Также амурчанин не сможет заниматься определёнными видами деятельности четыре года. Суд удовлетворил иск и обязал возместить ущерб в сумме 79 миллионов 236 тысяч рублей, нанесённый государству, а также взыскал с осуждённого 930 тысяч рублей необоснованного обогащения.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    19 часов назад

    Фамилию в студию, чтоб Амурка знала своих героев!!!

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    18 часов назад

    "Подзаработал" директор. Теперь на всю оставшуюся жизнь хватит "дивидендов"...

  • DimonS

    DimonS
    16 часов назад

    Что вам даст фамилия? Или Вы организацию эту знаете?

  • Stat

    Stat
    15 часов назад

    Точно также "углубляют дно" в окрестностях константиновки...

  • slavik110

    slavik110
    7 часов назад

    Интересно, прицепом никто не пойдёт? За Золотую милю например, которая сузила Амур в районе Благовещенска в 2 раза.

  • retrogr

    retrogr
    7 часов назад

    контору эту 2 года как поглотили.в егрюл инфа о директоре открытая

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    скоро работать будет некому-всех чиновников пересажают

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    пфф,за всю историю руси сей источник никогда не иссякал)) каждый уверен что успеет убежать с наворованным

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