Девять лет в колонии проведёт директор амурской компании за взятку

Директора учреждения «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища» признали виновным в двух преступлениях: злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Во время следствия выяснилось, что в 2017 году осуждённый заключил государственный контракт с подрядчиком, чтобы выполнить работы по дноуглублению на реке Амур в районе села Орловка Константиновского района. Это было необходимо для снижения негативного воздействия реки на российский берег. Но директор учреждения изменил место отвала грунта, что не привело к изначальной цели работ. В результате нарушений ущерб государству составил почти 80 миллионов рублей.

Помимо этого злоумышленник получил взятку за своевременное и беспрепятственное подписание документов о приёмке выполненных работ, сообщает областное управление Следственного комитета. Он успел получить 930 тысяч рублей, однако полная сумма взятки составляла почти 3,5 миллиона.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 7 миллионов 43 тысячи рублей. Также амурчанин не сможет заниматься определёнными видами деятельности четыре года. Суд удовлетворил иск и обязал возместить ущерб в сумме 79 миллионов 236 тысяч рублей, нанесённый государству, а также взыскал с осуждённого 930 тысяч рублей необоснованного обогащения.