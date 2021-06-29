Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
29 июня 2021, 17:50 2

В Благовещенске разыскивают 15-летнюю Александру Нафикову

Девочка-подросток неоднократно уходила из дома

В Благовещенске разыскивают 15-летнюю Александру Нафикову
Фото: amur.sledcom.ru

В Благовещенске ищут 15-летнюю Александру Нафикову, которая 15 июня самовольно ушла из социальной палаты по адресу: улица Больничная, 45. Поиски пока результатов не дали, сообщает региональное управление Следственного комитета.

На вид девочке 15-16 лет, худощавого телосложения, волосы прямые светло-русые, на правой брови есть пирсинг, на правой руке – татуировка в виде луны. Александра была одета в серую футболку, серые спортивные штаны и фиолетовые тапочки.

Если вы знаете, где находится Александра Нафикова или обладаете информацией об её исчезновении, то сообщите в следственные органы по телефону: +7 (924) 744-00-20 или в дежурную часть полиции: 8(416-2) 49-08-70, 59-47-46, 112, 102.

Просмотров всего: 1400

#дети #происшествия

распечатать


В России и мире

Муж Анастасии Макеевой требует снизить размер алиментов на троих детей
Происшествия

Жительница Благовещенска незаконно заработала более трёх миллионов рублей
Общество

В Благовещенске построят новую спортивную площадку

Происшествия

Найдены тела детей, пропавших в Приморском крае
Комментарии
Показать все (2)
  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    21 час назад

    послала все нафик и ушла искать приключения

  • pravdaru

    pravdaru
    14 часов назад

    как назовешь корабль-так он и поплывет...нафик

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь