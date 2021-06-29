В Благовещенске разыскивают 15-летнюю Александру Нафикову

Фото: amur.sledcom.ru

В Благовещенске ищут 15-летнюю Александру Нафикову, которая 15 июня самовольно ушла из социальной палаты по адресу: улица Больничная, 45. Поиски пока результатов не дали, сообщает региональное управление Следственного комитета.

На вид девочке 15-16 лет, худощавого телосложения, волосы прямые светло-русые, на правой брови есть пирсинг, на правой руке – татуировка в виде луны. Александра была одета в серую футболку, серые спортивные штаны и фиолетовые тапочки.

Если вы знаете, где находится Александра Нафикова или обладаете информацией об её исчезновении, то сообщите в следственные органы по телефону: +7 (924) 744-00-20 или в дежурную часть полиции: 8(416-2) 49-08-70, 59-47-46, 112, 102.