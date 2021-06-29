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29 июня 2021, 17:33 6

За сутки в Амурской области два человека скончались от коронавируса

Зарегистрировано 79 новых заражений

За сутки в Амурской области два человека скончались от коронавируса
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 79 новых случаев коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф. 43 человека выздоровели, двое скончались.

С нарастающим итогом в регионе зарегистрировали 24 007 заражений COVID-19. 23 168 человек выздоровели, 305 – скончались.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. У 65 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 14 – в виде пневмонии. Показатель заболеваемости составляет 3 070,55 на 100 тысяч населения.

Обследование на COVID прошли 1 028 527 человек, за последние сутки – 2 297 человек.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    17 часов назад

    В Благовещенске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" из-за избиения журналиста Сибирь.Реалии Андрея Афанасьева.Неизвестные напали на журналиста поздно вечером 9 июня во дворе его дома. По словам Афанасьева, когда он открывал дверь в подъезд, сзади подошел человек, который нанёс журналисту удар по голове. После этого три человека почти 10 минут избивали Афанасьева – до тех пор, пока их не спугнули прохожие. Нападавшие требовали "поменьше писать репортажей про достойных людей" и называли журналиста "американской подстилкой", а когда убегали, один из них сказал другому: "Отпишись домику".

  • retrogr

    retrogr
    17 часов назад

    Вероятно, речь могла идти об учредителе бойцовского клуба "Ахмат", депутате от "Единой России" . дело о ахмате кстати тоже заглохло

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    16 часов назад

    Кто-то из них умер от коронавируса?

  • retrogr

    retrogr
    13 часов назад

    а можно подумать муринф такое запостит))) про ахмат с грехом пополам накропали и заткнулись

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Странно! Количество вакцинированных растёт рекордными темпами, но и количество заболевших ковид растёт тоже. Может быть здесь есть какая-то скрытая связь?

  • Николай К.

    Николай К.
    4 часа назад

    Можно пропускать мимо инфу о заболевших и смертях от КОВИДа. Правду не писали и не напишут НИКОГДА. Враньё... И журналисты знают об этом.

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