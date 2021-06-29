За сутки в Амурской области два человека скончались от коронавируса

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С нарастающим итогом в регионе зарегистрировали 24 007 заражений COVID-19. 23 168 человек выздоровели, 305 – скончались.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. У 65 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 14 – в виде пневмонии. Показатель заболеваемости составляет 3 070,55 на 100 тысяч населения.

Обследование на COVID прошли 1 028 527 человек, за последние сутки – 2 297 человек.