За сутки в Амурской области два человека скончались от коронавируса
Зарегистрировано 79 новых заражений
За прошедшие сутки в Амурской области выявили 79 новых случаев коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф. 43 человека выздоровели, двое скончались.
С нарастающим итогом в регионе зарегистрировали 24 007 заражений COVID-19. 23 168 человек выздоровели, 305 – скончались.
По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. У 65 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 14 – в виде пневмонии. Показатель заболеваемости составляет 3 070,55 на 100 тысяч населения.
Обследование на COVID прошли 1 028 527 человек, за последние сутки – 2 297 человек.
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