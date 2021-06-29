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29 июня 2021, 18:30 5

Авиаперелеты между регионами Дальнего Востока начнут субсидировать

Правительство утвердило соответствующее распоряжение

Авиаперелеты между регионами Дальнего Востока начнут субсидировать
Фото: spblp.ru

Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Планируется, что средства резервного фонда позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. В том числе: Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. Стоимость перелёта составит от 2,2 тысячи до 10,9 тысячи рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута.

Сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1 780 рейсов с льготными билетами.

Полёты по 20 социально значимым направлениям станут первыми рейсами объединённой дальневосточной авиакомпании. Она создаётся по поручению президента России на базе регионального авиаперевозчика «Аврора».

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#Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    20 часов назад

    Надеюсь получится воспользоваться дешевым перелетом.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    20 часов назад

    да кто ж туда ездит то

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    20 часов назад

    Хочу в Петропавловск!

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    17 часов назад

    это для вахтовиков , а где для обычных граждан , в южном направлении , погреться на солнышке ?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    7 часов назад

    "Хочу в Петропавловск!"

    Я тоже хочу! )

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