Авиаперелеты между регионами Дальнего Востока начнут субсидировать

Фото: spblp.ru

Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Планируется, что средства резервного фонда позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. В том числе: Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. Стоимость перелёта составит от 2,2 тысячи до 10,9 тысячи рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута.

Сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1 780 рейсов с льготными билетами.

Полёты по 20 социально значимым направлениям станут первыми рейсами объединённой дальневосточной авиакомпании. Она создаётся по поручению президента России на базе регионального авиаперевозчика «Аврора».