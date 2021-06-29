Авиаперелеты между регионами Дальнего Востока начнут субсидировать
Правительство утвердило соответствующее распоряжение
Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Планируется, что средства резервного фонда позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. В том числе: Хабаровск – Анадырь, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. Стоимость перелёта составит от 2,2 тысячи до 10,9 тысячи рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута.
Сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1 780 рейсов с льготными билетами.
Полёты по 20 социально значимым направлениям станут первыми рейсами объединённой дальневосточной авиакомпании. Она создаётся по поручению президента России на базе регионального авиаперевозчика «Аврора».
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