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29 июня 2021, 18:01 18

В Амурской области в 2020 году выросла смертность

Средняя продолжительность жизни в регионе – 67,4 года

В Амурской области в 2020 году выросла смертность
Фото: Амур.инфо

В Амурстате рассказали, что на 1 января 2021 года численность населения в регионе составила 781,8 тысячи человек. При этом демографическая убыль населения составила 8,2 тысячи человек, или 1,04 %.

Естественная убыль – это превышение числа умерших над числом родившихся

В 2020 году естественная убыль населения в Приамурье составила 4 910 человек, годом ранее этот показатель был ниже на 1 748 человек.

Увеличение естественной убыли вызвано рядом факторов: сокращение числа родившихся (на 141 человека, или 1,8 %), увеличение смертей в трудоспособном возрасте (3 466 человек) и общее снижение продолжительности жизни.

Отметим, что трудоспособный возраст мужчин – это возраст от 16 до 60 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин в 2020 году – 62,3 года. При этом у женщин трудоспособный возраст с 16 до 55 лет, а средняя продолжительность жизни в 2020 году – 72,8 года. В Амурстате рассказали, что среди скончавшихся в 2020 году в трудоспособном возрасте мужчин в 3,2 раза больше, чем женщин.

Чаще всего амурчане умирают от болезней органов дыхания, пищеварения, кровообращения, несчастных случаев, травм и отравлений, коронавируса и онкологии.

Как рассказали в пресс-службе Амурстата, в 2020 году от коронавируса (в соответствии со справками) скончалось 663 человека, это 5,2 % от всех смертей в регионе.

— Естественная убыль в 2020 году, так же, как и в предыдущем году, имела место во всех муниципальных образованиях Амурской области, – добавили в территориальном органе статистики.

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#лонгрид #аналитика

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    21 час назад

    Спасибо Деду за победу. Прошу отнестись с пониманием.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    19 часов назад

    В АО цель достигнута. Мужики до пенсии не доживают

  • sadam_1974

    sadam_1974
    19 часов назад

    для начала бросьте пить и курить, а там посмотрим...

  • КоВВ

    КоВВ
    18 часов назад

    Ну да. Население катастрофически уменьшается под мудрым руководством, смертность растет, трудоспособный возраст до 60-ти, а пенсия с 65... Как так? А... понятно, все равно не доживут, так что и на паперти стоять не придется. И не 600 от коронавируса скончались и не 300,как вы пишете, а все эти 1800! А мужики стали меньше жить на 1 год, с 63 в предшествующем до 62. Явная заслуга известных деятелей. Бейте в литавры.!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    18 часов назад

    sadam_1974 13 минут назад

    для начала бросьте пить и курить, а там посмотрим...

    ****

    Я думаю для начала нужно бросить пенсионную реформу и ее авторов.

  • КоВВ

    КоВВ
    18 часов назад

    Суммировать продолжительность жизни женщин и мужчин и делить на 2... Вы рехнулись? Также вы и среднюю з/п считаете, и уровень жизни, и прочее.. Ни стыда ни совести!

  • retrogr

    retrogr
    17 часов назад

    трудоспособный возраст мужчин – это возраст от 16 до 60 лет.+5 лет значит вкалывай как доходяга.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    16 часов назад

    По продолжительности жизни страна на 123-ем месте. Гондурас на 102-ом. Но у нас есть мультфильмы про ракеты, а вот у Гондураса нет.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    16 часов назад

    Вот тебе критерии эффективности работы губернатора и его шефа.

  • El Antonio

    El Antonio
    16 часов назад

    Смертность везде была выше. Не только в АО. Прям открытие, ну... В прошлом году похоронный бизнес - едва ли не единственный в РФ оставшийся в плюсе. Что касается мира... То же самое... Фотки Reuters с массовыми кремациями не видел только тот, кто и сейчас ничего не видит...

  • Авантыч

    Авантыч
    15 часов назад

    Обыкновенный медвежонок

    И кто в этом виноват? Может стоит меньше бухать и курить? Следить за здоровьем? Но зачем? Обвинить некого будет, да?

  • Авантыч

    Авантыч
    14 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Ска. Откуда вы лезете с маргарином в голове? Средний возраст это не значит, что старики умирают в 60-62 года. Это значит что много помирают в 40. Но это сложная мысль для таких как ты.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    9 часов назад

    Авантыч 5 часов назад

    ****

    вова средним возрастом манипулировал провозглашая увеличение пенсионного возоаста. там и научились.

  • кержак

    кержак
    8 часов назад

    повышение смертности это действительно заслуга нашего губернатора и всей его камарильи. это именно власть не смогла организовать работу медицинских учреждений так что бы своевременная помощь оказывалась не только ковидным больным. когда скорая к людям с инфарктами и инсультами приезжает за шесть часов - это смерть больного.когда продают комплекс городской больницы,а ковидные госпитали разворачивают в родддоме ,это преступление.когда люди массово уезжают с области это в первую очередь говорит о том что жить здесь стало хреново,а уж потом ссылаться на климат и море.. так что закройте рты всякие там "авантычи"...

  • КоВВ

    КоВВ
    7 часов назад

    Еще "онестерова" с объяснениями необъяснимого не видать что то... Из "мертвой петли" не вышел, что ле?

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    7 часов назад

    При повышении возраста выхода на пенсию Путин говорил, что продолжительность жизни россиян растёт неудержимыми темпами. Что, он как всегда беззастенчиво нам врал? Получается отработал- и через 2 года в "деревянный макинтош" ?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    6 часов назад

    Ещё этого Петрушку слушать.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    6 часов назад

    Для El Antonio и прочих Авантычей- по продолжительности жизни Барбадос с Гондурасом давно обогнали Россию. Сейчас мы примерно на уровне Бангладеша и Папуа-Новая Гвинея. Это всё что нужно знать об уровне жизни, медицины и т.д. в России.

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