В Амурской области в 2020 году выросла смертность

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В Амурстате рассказали, что на 1 января 2021 года численность населения в регионе составила 781,8 тысячи человек. При этом демографическая убыль населения составила 8,2 тысячи человек, или 1,04 %.

“ Естественная убыль – это превышение числа умерших над числом родившихся

В 2020 году естественная убыль населения в Приамурье составила 4 910 человек, годом ранее этот показатель был ниже на 1 748 человек.

Увеличение естественной убыли вызвано рядом факторов: сокращение числа родившихся (на 141 человека, или 1,8 %), увеличение смертей в трудоспособном возрасте (3 466 человек) и общее снижение продолжительности жизни.

Отметим, что трудоспособный возраст мужчин – это возраст от 16 до 60 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин в 2020 году – 62,3 года. При этом у женщин трудоспособный возраст с 16 до 55 лет, а средняя продолжительность жизни в 2020 году – 72,8 года. В Амурстате рассказали, что среди скончавшихся в 2020 году в трудоспособном возрасте мужчин в 3,2 раза больше, чем женщин.

Чаще всего амурчане умирают от болезней органов дыхания, пищеварения, кровообращения, несчастных случаев, травм и отравлений, коронавируса и онкологии.

Как рассказали в пресс-службе Амурстата, в 2020 году от коронавируса (в соответствии со справками) скончалось 663 человека, это 5,2 % от всех смертей в регионе.

— Естественная убыль в 2020 году, так же, как и в предыдущем году, имела место во всех муниципальных образованиях Амурской области, – добавили в территориальном органе статистики.