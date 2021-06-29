В амурском селе Черняево борются с последствиями паводка

Начали восстанавливать одно из самых пострадавших от паводка сёл Магдагачинского района. В Черняеве затопило 122 дома, в целях безопасности их временно обесточили. На двух улицах свет вернули, еще две проверяют, рассказали в Законодательном собрании Приамурья.

Председатель заксобрания Вячеслав Логинов с главой района Андреем Горюновым объехали подтопленные территории и проверили, как идут восстановительные работы.

— В Черняево, мы видим, работа идёт по нескольким направлениям. Во-первых, расчищают пострадавшие дома: сотрудники МЧС и ГЗ и ПБ, более 40 человек, помогают населению выносить вещи на просушку и вывозят то, что восстановлению не подлежит. Работают специалисты управления ветеринарии: проводят дезинфекцию подворий. Во-вторых, в администрации ведётся прием заявлений на выплаты, – отметил Вячеслав Логинов.

Все пострадавшие жители села сдали документы для выплат. Комиссия обследовала подтопленные дома и вынесла заключение. С сегодняшнего дня в Черняеве начали оформлять федеральные выплаты. Следующим этапом будет задача обследовать жильё и установить его пригодность.