Педагоги амурских колледжей, курирующие студенческие группы, начнут получать доплаты
Выплаты из федерального бюджета станут постоянными
Педагоги колледжей Амурской области, которые являются кураторами студенческих групп, начнут получать доплаты из федерального бюджета. Такое нововведение охватит все регионы РФ по решению президента Владимира Путина. Программа будет запущена с 1 сентября этого года, а выплаты станут постоянными.
Надбавки в размере пяти тысяч рублей (без учета подоходного налога, дальневосточного коэффициента, которые учитываются при любых выплатах, и надбавки за стаж работы) будут начисляться отдельно от заработной платы. Все действующие выплаты, которые педагоги получали ранее за кураторство на региональном уровне, сохранятся.
По словам министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой, финансовая поддержка кураторов колледжей – это признание значимости воспитательной работы в современных условиях, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Справка АИ
Напомним, с начала прошлого учебного года по решению президента РФ доплаты из федерального бюджета ежемесячно получают около 5 400 амурских учителей, которые ведут классное руководство. Размер денежного поощрения такой же, какой будет у кураторов в колледжах с 1 сентября.
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