Педагоги амурских колледжей, курирующие студенческие группы, начнут получать доплаты

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Педагоги колледжей Амурской области, которые являются кураторами студенческих групп, начнут получать доплаты из федерального бюджета. Такое нововведение охватит все регионы РФ по решению президента Владимира Путина. Программа будет запущена с 1 сентября этого года, а выплаты станут постоянными.

Надбавки в размере пяти тысяч рублей (без учета подоходного налога, дальневосточного коэффициента, которые учитываются при любых выплатах, и надбавки за стаж работы) будут начисляться отдельно от заработной платы. Все действующие выплаты, которые педагоги получали ранее за кураторство на региональном уровне, сохранятся.

По словам министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой, финансовая поддержка кураторов колледжей – это признание значимости воспитательной работы в современных условиях, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Справка АИ

Напомним, с начала прошлого учебного года по решению президента РФ доплаты из федерального бюджета ежемесячно получают около 5 400 амурских учителей, которые ведут классное руководство. Размер денежного поощрения такой же, какой будет у кураторов в колледжах с 1 сентября.