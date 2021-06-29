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29 июня 2021, 17:45 4

Педагоги амурских колледжей, курирующие студенческие группы, начнут получать доплаты

Выплаты из федерального бюджета станут постоянными

Педагоги амурских колледжей, курирующие студенческие группы, начнут получать доплаты
Фото: apk28.ru

Педагоги колледжей Амурской области, которые являются кураторами студенческих групп, начнут получать доплаты из федерального бюджета. Такое нововведение охватит все регионы РФ по решению президента Владимира Путина. Программа будет запущена с 1 сентября этого года, а выплаты станут постоянными.

Надбавки в размере пяти тысяч рублей (без учета подоходного налога, дальневосточного коэффициента, которые учитываются при любых выплатах, и надбавки за стаж работы) будут начисляться отдельно от заработной платы. Все действующие выплаты, которые педагоги получали ранее за кураторство на региональном уровне, сохранятся.

По словам министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой, финансовая поддержка кураторов колледжей – это признание значимости воспитательной работы в современных условиях, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Справка АИ

Напомним, с начала прошлого учебного года по решению президента РФ доплаты из федерального бюджета ежемесячно получают около 5 400 амурских учителей, которые ведут классное руководство. Размер денежного поощрения такой же, какой будет у кураторов в колледжах с 1 сентября.

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#образование #ссузы

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Комментарии
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  • КоВВ

    КоВВ
    18 часов назад

    Позорище очередное. 5 тыр за "воспитание"...100 тыр в Европе на наши деревянные педагоги получают. За то что УЧАТ!

  • Арсений К.

    Арсений К.
    16 часов назад

    Президент работает премьер- министром. У нас все от Путина. А вы еще не повесили портрет у себя в квартире?

  • КоВВ

    КоВВ
    7 часов назад

    Время придет, повесят...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    КоВВ, не знаю, как в Европе, а у нас давно уже не учат, а оказывают образовательные услуги!

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