В Благовещенске опубликовали график подвоза воды к домам на 29 июня
В этих домах наблюдаются перебои или отсутствие воды
В некоторых жилых домах областной столицы есть перебои или отсутствует вода. Это вызвано снижением давления в системе централизованного водоснабжения из-за дополнительной очистки воды. Администрация Благовещенска опубликовала график подвоза воды на 29 июня:
- улица Воронкова, 19/1 – 18:00;
- улица Воронкова, 19/2 – 18:30;
- улица Воронкова, 19/3 – 19:00;
- Игнатьевское шоссе, 11 – 19:30;
- Игнатьевское шоссе, 13 – 20:00;
- Игнатьевское шоссе, 14/12 – 20:30;
- Игнатьевское шоссе, 14/10 – 21:00;
- улица Кантемирова, 10 – 18:00;
- улица Кантемирова, 6 – 18:30;
- улица Кантемирова 16/1, 16/4 – 19:00;
- улица Кольцевая, 36 – 19:30;
- улица Мичурина, 15 – 20:00;
- переулок Уралова, 5 – 17:00;
- переулок Уралова, 5/1 – 17:20;
- улица Студенческая, 28 – 18:00;
- улица Студенческая, 25 – 18:20;
- улица Студенческая, 25/1 – 18:40;
- улица Студенческая, 34/1 – 19:00;
- улица Шимановского, 150 – 19:20;
- улица Калинина, 142 – 19:40;
- улица Калинина, 148 – 20:00.
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