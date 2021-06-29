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29 июня 2021, 16:32 3

В Благовещенске опубликовали график подвоза воды к домам на 29 июня

В этих домах наблюдаются перебои или отсутствие воды

В Благовещенске опубликовали график подвоза воды к домам на 29 июня
Фото: pixabay.com

В некоторых жилых домах областной столицы есть перебои или отсутствует вода. Это вызвано снижением давления в системе централизованного водоснабжения из-за дополнительной очистки воды. Администрация Благовещенска опубликовала график подвоза воды на 29 июня:

  • улица Воронкова, 19/1 – 18:00;
  • улица Воронкова, 19/2 – 18:30;
  • улица Воронкова, 19/3 – 19:00;
  • Игнатьевское шоссе, 11 – 19:30;
  • Игнатьевское шоссе, 13 – 20:00;
  • Игнатьевское шоссе, 14/12 – 20:30;
  • Игнатьевское шоссе, 14/10 – 21:00;
  • улица Кантемирова, 10 – 18:00;
  • улица Кантемирова, 6 – 18:30;
  • улица Кантемирова 16/1, 16/4 – 19:00;
  • улица Кольцевая, 36 – 19:30;
  • улица Мичурина, 15 – 20:00;
  • переулок Уралова, 5 – 17:00;
  • переулок Уралова, 5/1 – 17:20;
  • улица Студенческая, 28 – 18:00;
  • улица Студенческая, 25 – 18:20;
  • улица Студенческая, 25/1 – 18:40;
  • улица Студенческая, 34/1 – 19:00;
  • улица Шимановского, 150 – 19:20;
  • улица Калинина, 142 – 19:40;
  • улица Калинина, 148 – 20:00.

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#большая вода #жизнь

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    21 час назад

    Я одного не могу понять - в микрахе горячая вода есть и с хорошим напором, а холодной воды нет. Почему приоритет дается горячей воде? Помыться я могу и при наличии только холодной - практически у всех есть водонагреватели. В туалете смывать горячей водой - это тоже полный атас. Но нет, горячую воду подаём, а холодную воды - привозим. АКС, ау, вы там нормальные вообще?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    20 часов назад

    Для Мизантропа: видимо, "прогнозы по холодной воде" не получились, а по горячей все нормально, точнее по "нормативу". Поэтому пока придется так мыться. В крайнем случае можно горячую воду и отстоять, заодно и совет АКС по остаиванию воды от гиперхлорирования будет выполнен.

    А вот теперь по материалу от муниципалитета6 меня и многих благовещенцев интересует, почему график подвоза воды "появился" только 29.06, хотя многие горожане уже с 25.06 "хотели воды в кране"? До вас долго "доходила эта информация"? Или АКС "подтормаживало с прогнозами"?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    16 часов назад

    Неполный график. Жители сидят и ждут когда график появится на сайте администрации и в амуринфо. Работа в этом вопросе управляющих компаний вообще не понятно. Это в стиле "посмотрите в инстаграмм, там все написано")

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