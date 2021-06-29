В Благовещенске опубликовали график подвоза воды к домам на 29 июня

Фото: pixabay.com

В некоторых жилых домах областной столицы есть перебои или отсутствует вода. Это вызвано снижением давления в системе централизованного водоснабжения из-за дополнительной очистки воды. Администрация Благовещенска опубликовала график подвоза воды на 29 июня:

улица Воронкова, 19/1 – 18:00;

улица Воронкова, 19/2 – 18:30;

улица Воронкова, 19/3 – 19:00;

Игнатьевское шоссе, 11 – 19:30;

Игнатьевское шоссе, 13 – 20:00;

Игнатьевское шоссе, 14/12 – 20:30;

Игнатьевское шоссе, 14/10 – 21:00;

улица Кантемирова, 10 – 18:00;

улица Кантемирова, 6 – 18:30;

улица Кантемирова 16/1, 16/4 – 19:00;

улица Кольцевая, 36 – 19:30;

улица Мичурина, 15 – 20:00;

переулок Уралова, 5 – 17:00;

переулок Уралова, 5/1 – 17:20;

улица Студенческая, 28 – 18:00;

улица Студенческая, 25 – 18:20;

улица Студенческая, 25/1 – 18:40;

улица Студенческая, 34/1 – 19:00;

улица Шимановского, 150 – 19:20;

улица Калинина, 142 – 19:40;

улица Калинина, 148 – 20:00.

Просмотров всего: 1182

#большая вода #жизнь

распечатать

Кристина Хасуева