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29 июня 2021, 16:07 0

Брошенных животных от наводнения спасают на территории храма в Благовещенском районе

Спасательные операции идут до сих пор

Брошенных животных от наводнения спасают на территории храма в Благовещенском районе
Фото: blagraion

В Благовещенском районе продолжаются спасательные операции. От наводнения спасают не только людей, но и животных. Всю спасённую живность разместили на хозяйственной территории храма Благоверного Александра Невского, рассказали в чигиринской администрации.

На помощь животным ежедневно приходят сотрудники Чигиринского сельсовета, приход храма, МЧС и авиационный спасательно-поисковый отряд. Всю живность эвакуируют на территорию храма.

«Спасаем не только людей, но и братьев наших меньших. Собачку забрали волонтеры, люди до сих пор интересуются её судьбой. Приятно, что в наше нелёгкое время люди остаются неравнодушными к беде своих земляков. Сил и терпения, здоровья и долголетия всем!» – отметили в администрации.

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#большая вода #Благрайон #животные #МЧС #помощь

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