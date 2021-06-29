Брошенных животных от наводнения спасают на территории храма в Благовещенском районе

В Благовещенском районе продолжаются спасательные операции. От наводнения спасают не только людей, но и животных. Всю спасённую живность разместили на хозяйственной территории храма Благоверного Александра Невского, рассказали в чигиринской администрации.

На помощь животным ежедневно приходят сотрудники Чигиринского сельсовета, приход храма, МЧС и авиационный спасательно-поисковый отряд. Всю живность эвакуируют на территорию храма.

«Спасаем не только людей, но и братьев наших меньших. Собачку забрали волонтеры, люди до сих пор интересуются её судьбой. Приятно, что в наше нелёгкое время люди остаются неравнодушными к беде своих земляков. Сил и терпения, здоровья и долголетия всем!» – отметили в администрации.