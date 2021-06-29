819 миллионов направлено на материальную поддержку семей из Амурской области

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Более 12,5 тысячи амурских семей получили выплаты в рамках областного проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». На его реализацию из федерального и регионального бюджетов направили более 819 миллионов рублей, сообщает областное правительство.

Семьи с детьми могут претендовать на четыре вида соцпомощи. При рождении или усыновлении первого ребёнка полагается ежемесячная выплата в размере 13 547 рублей. При появлении третьего и последующих маленьких амурчан выплачивается 13 924 рубля, по северу области – 15 293 рубля. Также при рождении первенца семья получает единовременную финансовую помощь в размере 27 094 рублей. Региональный материнский капитал получают при рождении второго ребёнка, его размер составляет 191 829,55 рубля.

Помимо этого в рамках нацпроекта в Приамурье реализуется ещё один – «Старшее поколение». Одна из его задач – внедрение системы долговременного ухода (СДУ) за амурчанами пожилого возраста и инвалидами. Сюда включается социальное обслуживание и медицинская помощь в комфортных условиях и поддержка семейного ухода. На его воплощение в жизнь в этом году выделено 78 миллионов 227 тысяч рублей.

В 2021 году в создании СДУ участвуют 8 пилотных организаций, расположенных в Благовещенске и Благовещенском районе, Белогорске, Райчихинске, Прогрессе, Свободном и Тамбовском районе.

Сейчас в Приамурье открыты три отделения дневного пребывания и три школы ухода в Благовещенске, Тамбовке и Свободном. Также в Тамбовке действует пункт проката технических средств реабилитации, два пункта доукомплектовывают.

Также с марта текущего года на базе Благовещенского комплексного центра «Доброта» работает Единый координационный центр, где можно получить информацию о людях, которые нуждаются в постоянном уходе. Любой гражданин или организация могут позвонить по номерам центра: 8-800-201-42-42, 8-924-844-00-20 и получить консультацию по вопросам социального обслуживания за пожилым или инвалидом.