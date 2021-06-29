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29 июня 2021, 16:30 0

После схода воды территорию сёл Амурской области продезинфицируют

Отряды специалистов уже готовы к работе

После схода воды территорию сёл Амурской области продезинфицируют
Фото: amurobl.ru

В Амурской области сформировано 10 отрядов для дезинфекции территорий после схода воды.

Два отряда уже активно включились в работу. Дезинфекция колодцев, социальных объектов, животноводческих помещений проходит в двух сёлах Магдагачинского и Шимановского районов.

— При паводках всегда резко повышается риск заноса инфекций вместе с разлившейся водой. Для того чтобы свести к нулю вероятность возникновения очагов заболеваний, проводится дезинфекция. Данная работа в населённых пунктах начинается сразу же после схода воды. Все отряды в полном объёме обеспечены дезинфицирующими средствами и оборудованием и готовы к работе. Сил и средств для оперативной дезинфекции всех населённых пунктов, попавших в зону подтопления, у управления ветеринарии достаточно, – рассказал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

В ближайшие дни дезинфекция начнётся в сёлах Благовещенского района. Сейчас специалисты ждут схода воды, сообщает портал правительства Приамурья.

Гидрологическая обстановка в Амурской области начала улучшаться.

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#большая вода #жизнь

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