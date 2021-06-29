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29 июня 2021, 16:15 2

Амурчанам рассказали, как проверить подлинность сертификата о вакцинации от COVID-19

Читателей Амур.инфо заинтересовало, как выяснить, настоящий сертификат о вакцинации или нет

Амурчанам рассказали, как проверить подлинность сертификата о вакцинации от COVID-19
Фото: gosuslugi

В редакцию Амур.инфо обратилась читательница. Она рассказала, что у неё, как у работодателя, появились сомнения в подлинности предоставленного сертификата о вакцинации от коронавируса. Корреспондент Амур.инфо разбирался в этом вопросе.

В пресс-службе амурского управления Роспотребнадзора пояснили, что, помимо бумажной справки, у всех вакцинированных в личном кабинете на портале госуслуг на странице «Вакцинация COVID-19» отображается информация о получении прививки.

На портале стопкоронавирус.рф также сообщают о том, что сертификат на госуслугах отразится только после получения двух компонентов вакцины от коронавируса.

Отметим, что иногда из-за технических сбоев сертификат сразу не отображается. В этом случае необходимо оформить соответствующую жалобу на портале госуслуг и приложить к ней скан-копию бумажного сертификата вакцинации.

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#COVID 19 #интернет

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    16 часов назад

    А почему читательнице, которая обратилась, кто то должен предоставлять сертификат? И почему считают, что у каждого гражданина или гражданки есть личный кабинет на госуслугах?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    А почему сведения о личном здоровье должны быть в общем доступе? О_О

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