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29 июня 2021, 15:51 0

Амурские студенты с подтопленных территорий могут получить отсрочку по оплате за обучение

Вопрос находится в стадии проработки

Амурские студенты с подтопленных территорий могут получить отсрочку по оплате за обучение
Фото: depositphotos.com

Получить отсрочку по оплате за учёбу смогут студенты, которые учатся на платной (внебюджетной) основе, и чьи семьи понесли значительный материальный ущерб во время наводнения.

Вопрос прорабатывается министерством образования и науки Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова. В ближайшее время руководителям организаций профессионального образования области будут направлены официальные письма с просьбой рассмотреть вопрос отсрочки платежей. Важно отметить, что под особые условия могут попасть только те студенты, которые учатся на платной основе и не имеют академической задолженности, сообщается на сайте правительства Амурской области.

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#большая вода #соцзащита #студенты

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