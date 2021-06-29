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29 июня 2021, 14:58 0

Гражданскую жену покойного солиста «Иванушек» обвинили в мошенничестве и подделке документов

Александре Куцевол грозит четыре года тюрьмы

Гражданскую жену покойного солиста «Иванушек» обвинили в мошенничестве и подделке документов
Фото: fishki.net

Подругу покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева обвиняют в мошенничестве и подделке документов. Претензии к Александре Куцевол предъявила жительница Красноярска Галина Цой, а также племянница Яковлева, пишет «Комсомольская правда».

Пенсионерка Галина Цой в шоу Андрея Малахова рассказала, что осенью прошлого года ей позвонил мужчина, представившись сотрудником банка. Он заявил женщине, что на её имя кто-то хочет взять кредит размером в 260 тысяч 500 рублей. Чтобы предотвратить аферу, мужчина предложил пенсионерке опередить злодеев и перевести деньги на другой счёт.

Она назвала свои пароли, а потом обнаружила, что эта сумма была переведена на счёт Куцевол Александры Валерьевны. Женщина поняла, что её обманули и позвонила в полицию. Теперь за пенсионеркой числится кредит, который ей придётся выплачивать пять лет. Сейчас Галина Цой судится с гражданской женой покойного певца, но пока безрезультатно.

Татьяна, племянница Олега Яковлева, тоже заявила об очередном иске в отношении Александры Куцевол. Подруга певца дважды приносила в суд документы о заключении брака с Яковлевым в Сербии, которые оказывались поддельными. Сейчас Александра снова показывает очередное брачное свидетельство — на этот раз из Хорватии.

Племянница артиста заявила, что обратилась в прокуратуру. Если выяснится, что документы подделаны, Куцевол грозит минимум 4 года тюрьмы.

По поддельным документам Александра пыталась завладеть недвижимостью Олега Яковлева в Болгарии и Черногории.

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#суды #шоу-бизнес

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