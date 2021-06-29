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29 июня 2021, 15:40 2

Золотодобытчики продолжают загрязнять реки Амурской области

Специалисты насчитали пять загрязнённых водоемов в Селемджинском районе

Золотодобытчики продолжают загрязнять реки Амурской области
Фото: @mpr_amur

Золотодобывающие предприятия Амурской области по-прежнему игнорируют требования водоохранного законодательства. Это показал анализ, проведённый министерством природных ресурсов Амурской области в мае-июне 2021 года.

Только в июне в адрес министерства поступило более 30 обращений по фактам загрязнения водных объектов в результате деятельности золотодобывающих предприятий.

С 15 по 19 июня госинспекторы осмотрели 13 водных объектов на территории Селемджинского района: реки Бысса, Селемджа, Нижняя Стойба, Усора, Инкан, Лукачек, Семертак, Малый Караурак, Гербичан, Курумкан, Большая Эльга; ручьи Спиридоновский и Покровский.

На пяти водных объектах выявлено превышение содержания взвешенных веществ. В список вошли реки Нижняя Стойба, Малый Караурак, Большая Эльга, Курумкан и ручей Спиридоновский.

Министерство устанавливает все обстоятельства, причины и лиц, причастных к загрязнению водных объектов. По результатам расследований будут приняты соответствующие процессуальные решения.

По подсчётам специалистов, загрязнение водных объектов взвешенными веществами принесло ущерб: на реке Малый Караурак в сумме более 2 миллионов рублей; на ручье Спиридоновский – более 250 тысяч рублей; на реке Нижняя Стойба – более 850 тысяч рублей; на реке Курумкан – более 300 тысяч рублей; на реке Большая Эльга – более 800 тысяч рублей.

Материалы обследования водных объектов направят в межрегиональное управление Росприроднадзора и Амурское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Амурской области, до конца осени запланировано проведение еще 10 контрольных мероприятий на реках области.

В конце мая минприроды установило факт загрязнения воды в реке Малый Караурак Селемджинского района. По данным пресс-службы правительства Амурской области, речные воды пострадали от деятельности золотодобывающих предприятий. Об этом стало известно из информации, полученной от амурчан.

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#жизнь #природа #экология

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    23 часа назад

    Так Единорастня же "мониторит"...

    Или получает в карман и дальше "мониторит"?

  • EraDanTi

    EraDanTi
    6 часов назад

    Кто-нибудь пресечет это варварство или нет?!..

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