Жители Благовещенска за несколько дней принесли в ОКЦ более тонны вещей для подтопленцев

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С субботы, 26 июня, на базе ОКЦ работает центр по приёму вещей для амурчан, пострадавших от паводка. За первые три дня жители Благовещенска принесли несколько тонн вещей: от одежды и обуви до детского питания и средств личной гигиены.

Все собранные вещи передают в центр «Доброта», а оттуда распределяют в соответствии с заявками в пункты временного размещения (ПВР).

— Совместно с министерством соцзащиты мы начали сбор вещей с субботы, 26 июня. Наши сотрудники сортируют отдельно мужскую, женскую, детскую одежду, продукты питания, бытовую химию, другие категории. Люди очень активно откликнулись на наш призыв, это очень радует. Спасибо всем! Самое главное, чтобы одежда была чистой и в хорошем состоянии либо новая. Вещи привозят на ПВРы, люди сразу надевают их, потому что многие лишились всего нажитого, остались лишь в том, что было на них в момент эвакуации, – рассказала Надежда Багрова.

В пункте сбора вещей рассказали, что сейчас есть большая потребность в летней одежде, обуви и одежде для сна, так как зачастую у людей есть только та одежда, в которой они эвакуировались. Также нужны и постельные принадлежности: одеяла, подушки и белье. Это пригодится тем людям, которые будут возвращаться в свои дома после отхода воды.

При этом зимние вещи нести пока не надо. Это не вещи первой необходимости сейчас, а для их хранения требуется место. В ОКЦ пообещали объявить второй сбор осенью и обязательно вместе с центром «Доброта» передать уже тёплые вещи всем нуждающимся.

Напомним, что сейчас в Благовещенске действует три точки, где проводят сбор вещей для подтопленцев:

ОКЦ (вход с улицы Кузнечной), с 08:00 до 19:00;

Центр «Доброта», Ломоносова, 261 (вход со двора), с 08:00 до 17:00;

ФОК в микрорайоне, Новотроицкое шоссе, 8, 08:00 до 19:00.

Отметим, что корреспондент Амур.инфо посетил один из центров сборов вещей, а после отправился в ПВР, где сейчас живут люди из затопленных сёл Благовещенского района.