В амурских сёлах установят уличное освещение, спортивную площадку и детскую игровую зону

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Благоустройство в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» затронет девять сёл Завитинского района: Албазинка, Антоновка, Белый Яр, Болдыревка, Ивановка, Подоловка, Преображеновка, Валуево и Успеновка.

Проекты финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным трудовым участием амурчан.

Справка АИ

В прошлом году эта программа уже была успешно реализована несколькими сёлами Амурской области. В итоге появились новые спортплощадки, обновлена местная площадь, установлены детские игровые комплексы, обновлён памятник воинам-землякам и многое другое.