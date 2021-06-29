В Амурской области в домах подтопленцев восстановят печное отопление

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Минстрой региона проводит работу по организации восстановления печного отопления в домах, пострадавших от паводка.

— Не за горами холода, поэтому к отопительному периоду необходимо готовиться уже сейчас. Минстроем области проводится активная работа по организации восстановления печного отопления в домах, пострадавших от паводка. Так, с компаниями-производителями уже проработана возможность поставки до 100 тысяч кирпичей, по остальным материалам в коммерческие организации направлены запросы по информированию об их наличии. Как только вода начнет покидать дома, а муниципалитетами будет проведено обследование пострадавших объектов, незамедлительно начнутся восстановительные работы, – рассказал министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков.

Сформирован список печников, которые займутся восстановительными работами. Своё согласие подтвердили уже 11 специалистов. Оплату их работы произведут за счёт резервного фонда. Планируется выплатить печникам около 25 тысяч рублей за одну печь. Проживание и питание специалистов обеспечат администрации муниципалитетов, где запланированы восстановительные работы, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Министерство строительства и архитектуры Амурской области ищет специалистов для проведения восстановительных работ на территориях, пострадавших от паводка. Подробную информацию об условиях труда, оплате и объёме работ можно уточнить по телефонам: 8 (4162) 77-04-31, 8 (4162) 77-04-30.