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29 июня 2021, 13:58 0

Аните Цой пришлось сделать операцию после перенесённого коронавируса

Операция в швейцарской клинике обошлась Аните Цой в три миллиона рублей

Аните Цой пришлось сделать операцию после перенесённого коронавируса
Фото: info24.ru

Певица Анита Цой рассказала о нетипичном последствии перенесённого коронавируса. У артистки полностью онемела рука, из-за чего ей даже пришлось делать дорогостоящую операцию, пишет ФАН.

В эфире программы «Ты не поверишь!» Анита Цой рассказала, что после выздоровления от COVID-19 у неё полностью онемела рука. Цой пришлось обратиться к врачам. Обследование выявило, что причиной этого стало нарушение баланса гормонов и минералов.

По словам певицы, у неё была застарелая травма руки. После коронавируса у неё произошёл большой выброс кальция, который стал быстро покрывать сустав. За два-три месяца артистка потеряла способность двигать рукой.

Анита обратилась в одну из швейцарских клиник, где ей сделали операцию, которая обошлась ей примерно в три миллиона рублей. Сейчас певица уже завершает курс лечения и готовится в ближайшее время вернуться на сцену.

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#COVID 19 #здоровье #медицина #шоу-бизнес

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