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29 июня 2021, 14:40 1

Сегодня в Амурской области спасатели всю ночь укрепляли дамбу

Возникла угроза прорыва

Сегодня в Амурской области спасатели всю ночь укрепляли дамбу
Фото: 28.mchs.gov.ru

Сегодня ночью в селе Калинино Михайловского района сотрудники МЧС укрепляли дамбу. Спасатели вовремя заметили, что вода начала сочиться через сооружение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Спасатели Камчатского спасцентра дополнительно уложили 300 мешков с песком, им помогали и жители села. Угрозу порыва устранили. Строить дамбу в селе Калинино начали 23 июня, её протяжённость составляет около 500 метров, а высота – почти два метра. На насыпное сооружение ушло около 3 500 мешков с песком, работы ещё продолжаются.

Сейчас в Михайловском районе находится федеральная группировка МЧС России в составе 32 человек и оперативная группа регионального управления МЧС. Помимо берегоукрепления, спасатели оказывают адресную помощь амурчанам и работают в лодочной переправе в селе Поярково. За прошлые сутки специалисты перевезли на лодках 26 человек.

Отмечается, что уровень реки Амур в районе села Поярково вырос на 17 сантиметров и равен 766 сантиметрам, что на 16 сантиметров превышает отметку опасного явления. Однако на ближайшие сутки прогнозируется спад на 5-15 сантиметров, мониторинг уровня воды ведётся круглые сутки. Жилые дома в районе не подтоплены.

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#большая вода

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    23 часа назад

    "Спасатели Камчатского спасцентра дополнительно уложили 300 мешков с песком"

    Это точно "амурские" спасатели, как написано в заголовке? )

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