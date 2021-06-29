Власти обещают, что отопительный сезон в Амурской области пройдёт без сбоев
Закупать мазут для котельных начнут заранее
На заседании амурского заксобрания депутаты одобрили законопроект, который поможет предотвратить срывы теплоснабжения. Благодаря поправкам топливо можно будет купить по предоплате.
Раньше поставки мазута в Амурскую область были только с отсрочкой платежа. Цена по предоплате – 28 тысяч рублей за тонну, а с отсрочкой платежа – 33 тысячи рублей за тонну. Новые правила помогут экономить до 18 % и обеспечить топливом в полном объёме по фиксированной цене.
— Из-за того что жители оплачивают потреблённые коммунальные услуги по факту в следующем месяце, соответственно средств на закупку жидкого топлива вперед у организаций чаще всего не хватает. Если до принятия этих изменений теплоснабжающие компании работали с отсрочкой платежа, соответственно далее из областного бюджета компенсировались затраты, то теперь мы поменяли подход. На поддержку можно будет рассчитывать сразу, а потом представлять отчет, – объяснил председатель комитета по вопросам экономики Константин Дьяконов.
Принятый законопроект решит две задачи: сократит расходы и обеспечит топливом на весь отопительный сезон заранее.
Цифры
В год Амурская область на отопление тратит 38–39 тысяч тонн мазута. Новые условия позволят сэкономить 160 миллионов рублей.
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