Власти обещают, что отопительный сезон в Амурской области пройдёт без сбоев

На заседании амурского заксобрания депутаты одобрили законопроект, который поможет предотвратить срывы теплоснабжения. Благодаря поправкам топливо можно будет купить по предоплате.

Раньше поставки мазута в Амурскую область были только с отсрочкой платежа. Цена по предоплате – 28 тысяч рублей за тонну, а с отсрочкой платежа – 33 тысячи рублей за тонну. Новые правила помогут экономить до 18 % и обеспечить топливом в полном объёме по фиксированной цене.

— Из-за того что жители оплачивают потреблённые коммунальные услуги по факту в следующем месяце, соответственно средств на закупку жидкого топлива вперед у организаций чаще всего не хватает. Если до принятия этих изменений теплоснабжающие компании работали с отсрочкой платежа, соответственно далее из областного бюджета компенсировались затраты, то теперь мы поменяли подход. На поддержку можно будет рассчитывать сразу, а потом представлять отчет, – объяснил председатель комитета по вопросам экономики Константин Дьяконов.

Принятый законопроект решит две задачи: сократит расходы и обеспечит топливом на весь отопительный сезон заранее.

Цифры

В год Амурская область на отопление тратит 38–39 тысяч тонн мазута. Новые условия позволят сэкономить 160 миллионов рублей.