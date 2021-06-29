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29 июня 2021, 14:53 1

Власти обещают, что отопительный сезон в Амурской области пройдёт без сбоев

Закупать мазут для котельных начнут заранее

Власти обещают, что отопительный сезон в Амурской области пройдёт без сбоев
Фото: zsamur.ru

На заседании амурского заксобрания депутаты одобрили законопроект, который поможет предотвратить срывы теплоснабжения. Благодаря поправкам топливо можно будет купить по предоплате.

Раньше поставки мазута в Амурскую область были только с отсрочкой платежа. Цена по предоплате – 28 тысяч рублей за тонну, а с отсрочкой платежа – 33 тысячи рублей за тонну. Новые правила помогут экономить до 18 % и обеспечить топливом в полном объёме по фиксированной цене.

— Из-за того что жители оплачивают потреблённые коммунальные услуги по факту в следующем месяце, соответственно средств на закупку жидкого топлива вперед у организаций чаще всего не хватает. Если до принятия этих изменений теплоснабжающие компании работали с отсрочкой платежа, соответственно далее из областного бюджета компенсировались затраты, то теперь мы поменяли подход. На поддержку можно будет рассчитывать сразу, а потом представлять отчет, – объяснил председатель комитета по вопросам экономики Константин Дьяконов.

Принятый законопроект решит две задачи: сократит расходы и обеспечит топливом на весь отопительный сезон заранее.

Цифры

В год Амурская область на отопление тратит 38–39 тысяч тонн мазута. Новые условия позволят сэкономить 160 миллионов рублей.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    15 часов назад

    Есть риск остаться без топлива и предоплаты. Разве основная часть сбоев в отопительный сезон - нехватка топлива? Конечно, нет, поэтому заголовок очень оптимистичный, но ничего общего с реалиями не имеет. Экономия-возможно. Снижение сбоев нет.

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