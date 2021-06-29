В Благовещенске организовали оперативную обработку заявлений от подтопленцев

Фото: va.orlov

В Благовещенском муниципальном округе организовали работу по приему заявлений от пострадавших от поводка. По информации, предоставленной мэрией областной столицы, на территории округа от наводнения пострадали 66 домов и более 170 садовых и приусадебных участков.

Сейчас уже принято шесть заявлений, по всем ведётся работа, а по четырём уже готовы акты.

— Несмотря на то, что Амур потихонечку отступает, зайти в дома и оценить ущерб сейчас не представляется возможным. Тем не менее, чтобы ускорить процесс, затопленные территории городского округа сняли с квадрокоптера. На основе отснятого материала подготовили примерную адресную схему пострадавших зданий. Ориентируемся на эту схему при составлении актов обследования. Чтобы граждане в кратчайшие сроки могли получить положенные выплаты, – рассказала Оксана Ухалова, член комиссии.

Сейчас муниципальные служащие делают всё возможное, чтобы документы не скапливались, а заявления от пострадавших от паводка быстро отрабатывались.

Кроме того, работники администрации проводят подворовый обход в селе Верхнеблаговещенское. Людям вручают листовки с информацией об оказании единовременной материальной помощи.

Напомним, что подать заявление можно как через портал «Госуслуги», так и обратившись лично в МФЦ (талон электронной очереди «помощь пострадавшим в результате ЧС»).