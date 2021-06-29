Пострадавшие от паводка амурчане могут подать документы на выплаты в администрацию Благовещенского района

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В администрации Благовещенского района начали работу специалисты по приему пакетов документов на региональные выплаты. Ранее пункты приема открылись в ПВР сёл Чигири и Грибского и на базе администрации Чигиринского сельсовета, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Во всех пунктах приема документов размещена информация о времени работы и памятки по получению региональных выплат. Уже принят 61 пакет документов от граждан, пострадавших от паводка. Планируется открытие мобильного пункта приема документов в селе Владимировка.

А с 29 июня прием документов от жителей сёл Марково и Сергеевки организован сотрудниками районной администрации прямо на этих территориях.