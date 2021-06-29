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29 июня 2021, 14:10 1

Самолёты из Благовещенска в Зею станут летать чаще

С 1 июля авиарейсы будут отправлять три раза в неделю

Самолёты из Благовещенска в Зею станут летать чаще
Фото: www.instagram.com/zeiskii_raion/

С 1 июля самолёты по маршруту Благовещенск – Зея – Благовещенск станут летать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, сообщает пресс-служба администрации района.

Об увеличении количества рейсов договорились председатель комитета по экономике и собственности регионального заксобрания Константин Дьяконов, председатель Зейского райсовета Максим Винтман и директор филиала «Аэропорт Зея» Альберт Якомас.

Воздушные перевозки будет выполнять авиакомпания ООО «СиЛА» на самолётах L-410.

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#транспорт

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Комментарии
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  • КоВВ

    КоВВ
    18 часов назад

    А зачем тогда на фото АН-28, а не ПО-2, к примеру?

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