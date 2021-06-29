Самолёты из Благовещенска в Зею станут летать чаще

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С 1 июля самолёты по маршруту Благовещенск – Зея – Благовещенск станут летать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, сообщает пресс-служба администрации района.

Об увеличении количества рейсов договорились председатель комитета по экономике и собственности регионального заксобрания Константин Дьяконов, председатель Зейского райсовета Максим Винтман и директор филиала «Аэропорт Зея» Альберт Якомас. Воздушные перевозки будет выполнять авиакомпания ООО «СиЛА» на самолётах L-410.

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#транспорт

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