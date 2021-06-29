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29 июня 2021, 13:37 3

Медиков Амурской области будут награждать почётными званиями

Соответствующий законопроект прошёл первое чтение

Медиков Амурской области будут награждать почётными званиями
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Амурской области

В Законодательном собрании Амурской области приняли в первом чтении два законопроекта о системе наград и поощрений жителей региона. Оба разработаны с нуля. Первый устанавливает правовые основы для поощрения граждан и организаций и определяет иерархию наград. Второй конкретизирует перечень профессиональных почетных званий, вводит их порядок и условия присвоения.

В области появятся двенадцать профессиональных почётных званий: заслуженный работник образования, сельского хозяйства, социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, а также заслуженный дорожник, артист. У медиков появятся сразу две награды: заслуженный врач и заслуженный работник здравоохранения. Первое будут присваивать практикующим докторам, второе – другим специалистам отрасли, в том числе работникам науки и фармацевтам.

— За основу мы взяли систему наград федерального уровня. Более того, те, кто будет удостоен столь почетного звания, смогут рассчитывать на единовременные и ежемесячные денежные выплаты. Окончательный их размер определим во втором чтении. Расходы возьмёт на себя областной бюджет, – рассказал председатель Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов.

Получать профессиональные почетные звания будут за высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и выдающиеся достижения в каждой из сфер деятельности. Помимо особых заслуг в отрасли, претендент должен проработать в организации соответствующей сферы деятельности не менее 10 лет.

Если законопроект примут во втором чтении в августе, то ежегодно будет присваиваться от трёх до десяти почётных званий в каждой сфере деятельности. Повторно присвоение одного и того же почетного звания не производится.

Ранее региональное законодательство ограничивалось лишь почетными званиями «Заслуженный работник культуры» и «Заслуженный артист».

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#закон #заксобрание #медицина

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 день назад

    Что ж вы делаете, и так своими планами по количеству занятых больничных коек и с минимальным сроком госпитализации в маразм медицину загнали, так сейчас еще и это наперегонки будут делать...

  • sadam_1974

    sadam_1974
    22 часа назад

    умеете выражать свою мысль русским языком?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    15 часов назад

    "От трех до десяти почетных званий в каждой сфере". Все у нас почетные, особенно врачи и педагоги. Ни педагогики, ни медицины и этику профессиональную забыли. "Заслуженные" выберут "заслуженных".

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