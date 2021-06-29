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29 июня 2021, 13:20 0

Амурчане могут получить материальную помощь через региональный сайт госуслуг

Для подачи заявления не придётся идти в МФЦ

Амурчане могут получить материальную помощь через региональный сайт госуслуг
Фото: pixabay.com

Специалисты областного министерства цифрового развития и связи создали интерактивную форму подачи документов на получение материальной помощи в связи с паводком из резервного фонда регионального правительства. Заявление можно подать на портале госуслуг Амурской области – gu.amurobl.ru.

— Подать заявление можно в считанные минуты без личного посещения МФЦ или администрации муниципального образования, через портал госуслуг Амурской области. Для получения услуги необходимо зарегистрироваться на портале и загрузить необходимые документы. Алгоритм действий подробно описан на сайте, – рассказали специалисты министерства цифрового развития и связи региона.

Областное министерство соцзащиты населения напоминает, кому и в каких размерах положены выплаты из резервного фонда правительства Приамурья:

1. Единовременную материальную помощь в связи с подтоплением или затоплением жилого помещении в размере 30 тысяч рублей на одно домовладение можно получить, если воды поднялась выше пола;

2. Дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка можно получить, если несовершеннолетний член семьи фактически проживает в подтопленном или затопленном доме.

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#большая вода

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