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29 июня 2021, 13:06 0

Звезда американского сериала в 79 лет женился на 36-летней поклоннице из России

Актёр Николас Костер ради новой избранницы развёлся и залез в долги

Звезда американского сериала в 79 лет женился на 36-летней поклоннице из России
Фото: kulturologia.ru

Актёр Николас Костер известен российским зрителям по сериалу «Санта-Барбара» (18+). Недавно стало известно, что в 79 лет артист женился во второй раз. Его избранницей стала 36-летняя поклонница из России, ради которой он развёлся и даже залез в долги, пишет «Царьград».

Елена Бородулина рассказала, что была влюблена в Николаса Костера с детства. Увидев его однажды в роли Лайонела Локриджа в популярном сериале, она решила, что это и есть мужчина её мечты.

Елена много лет пыталась связаться со своим кумиром. При этом Костер был давно женат, у него трое детей и растут внуки. В 2010 году поклонница наконец нашла контакты Николаса и отправила ему письмо, на которое актёр, к её удивлению, быстро ответил.

Сам Костер признавался, что влюбился в девушку, едва начав читать письмо. Николас прилетел в Москву, чтобы встретиться с Еленой и убедился, что это его судьба. Несмотря на 43-летнюю разницу в возрасте, он сделал избраннице предложение и пригласил её в США.

Ради Елены артист подал на развод, продал недвижимость и даже залез в долги. Чтобы поразить невесту, Костер решил воспроизвести сцену из «Санта-Барбары», когда его герой уплывает с новой избранницей на яхте.

Николас и Елена вместе уже более 10 лет. Артист надеется, что любимая супруга ещё подарит ему ребёнка.

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#США #шоу-бизнес

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