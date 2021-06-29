Звезда американского сериала в 79 лет женился на 36-летней поклоннице из России

Елена Бородулина рассказала, что была влюблена в Николаса Костера с детства. Увидев его однажды в роли Лайонела Локриджа в популярном сериале, она решила, что это и есть мужчина её мечты.

Елена много лет пыталась связаться со своим кумиром. При этом Костер был давно женат, у него трое детей и растут внуки. В 2010 году поклонница наконец нашла контакты Николаса и отправила ему письмо, на которое актёр, к её удивлению, быстро ответил.

Сам Костер признавался, что влюбился в девушку, едва начав читать письмо. Николас прилетел в Москву, чтобы встретиться с Еленой и убедился, что это его судьба. Несмотря на 43-летнюю разницу в возрасте, он сделал избраннице предложение и пригласил её в США.

Ради Елены артист подал на развод, продал недвижимость и даже залез в долги. Чтобы поразить невесту, Костер решил воспроизвести сцену из «Санта-Барбары», когда его герой уплывает с новой избранницей на яхте.

Николас и Елена вместе уже более 10 лет. Артист надеется, что любимая супруга ещё подарит ему ребёнка.