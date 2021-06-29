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29 июня 2021, 12:12 0

Квентин Тарантино заявил, что уйдёт на пенсию после своего следующего фильма

Тарантино хочет уйти из кино на пике карьеры

Квентин Тарантино заявил, что уйдёт на пенсию после своего следующего фильма
Фото: kino-teatr.ru

Режиссёр Квентин Тарантино заявил, что собирается оставить кино и уйти на пенсию. Десятый фильм известного режиссёра станет его последней работой, пишет ФАН.

В шоу Билла Маара Тарантино признался, что хочет уйти из кино на пике карьеры. По его словам, такое решение он принял, зная печальную историю известного режиссёра вестернов Дона Сигела. Вместе с Клинтом Иствудом он снял лучшие свои фильмы. «Побег из Алькатраса» (16+) с успехом шёл по всему миру в 1979 году.

Тарантино считает, что именно тогда Дону Сигелу и нужно было завершить карьеру. Ведь его последние картины оказались провальными. Режиссёр отметил, что не хочет повторять судьбу Сигела.

По словам Тарантино, за успехом всегда следует спад и ему хотелось бы этого избежать, пишет Peopletalk. Он признался, что за 30 лет работы «отдал своему делу всё, что у него было».

Сейчас Тарантино работает над своим десятым фильмом, который станет его последней работой. Замысел картины он пока держит в секрете.

Также режиссёр сообщил, что какое-то время раздумывал над перезапуском «Бешеных псов» (18+), но пришёл к выводу, что это сомнительная идея.

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#США #шоу-бизнес

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