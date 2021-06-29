Квентин Тарантино заявил, что уйдёт на пенсию после своего следующего фильма

В шоу Билла Маара Тарантино признался, что хочет уйти из кино на пике карьеры. По его словам, такое решение он принял, зная печальную историю известного режиссёра вестернов Дона Сигела. Вместе с Клинтом Иствудом он снял лучшие свои фильмы. «Побег из Алькатраса» (16+) с успехом шёл по всему миру в 1979 году.

Тарантино считает, что именно тогда Дону Сигелу и нужно было завершить карьеру. Ведь его последние картины оказались провальными. Режиссёр отметил, что не хочет повторять судьбу Сигела.

По словам Тарантино, за успехом всегда следует спад и ему хотелось бы этого избежать, пишет Peopletalk. Он признался, что за 30 лет работы «отдал своему делу всё, что у него было».

Сейчас Тарантино работает над своим десятым фильмом, который станет его последней работой. Замысел картины он пока держит в секрете.

Также режиссёр сообщил, что какое-то время раздумывал над перезапуском «Бешеных псов» (18+), но пришёл к выводу, что это сомнительная идея.